Портреты и картины маслом по фото на заказ

за 1 день от 1350 руб.
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Создаем портреты высочайшего качества

За 10 лет работы компании наша команда нарисовала более 18000 портретов и картин на заказ, и мы абсолютно уверены в том, что наши работы придутся по вкусу, а ваш подарок будет оригинален и навсегда останется в памяти и украсит интерьер

Выбрать виды арт-портретов

Дрим Арт
Дрим Арт
Портрет Фьюжн
Портрет Фьюжн
Портрет в стиле мастихин
Портрет в стиле мастихин
Портрет в стиле Инфинити
Портрет в стиле Инфинити
Хоуп-арт
Хоуп-арт
Неон
Неон
Поп-арт в стиле GTA
Поп-арт в стиле GTA
Колор-арт
Колор-арт
В стиле Энди Уорхола
В стиле Энди Уорхола
Упаковка в подарок
Подарите портрет-
подарите эмоции!
  • Стандартный срок 3-4 рабочих дня. Есть варианты экспресс-изготовления за 1 рабочие сутки.

    Экспресс-изготовление за сутки

    Стандартный срок 3-4 рабочих дня. Есть варианты экспресс-изготовления за 1 рабочие сутки.

  • Готовый макет дизайнер отправит на согласование по e-mail. Вы можете вносить дополнительные корректировки и написать нам.

    Согласование по e-mail

    Готовый макет дизайнер отправит на согласование по e-mail. Вы можете вносить дополнительные корректировки и написать нам.

  • Огромный каталог шаблонов прямо на нашем сайте. Не нашли что искали, воплотим любую идею красиво.

    Эксклюзивные портреты красками и готовые решения

    Огромный каталог шаблонов прямо на нашем сайте. Не нашли что искали, воплотим любую идею красиво.

  • Готовый макет дизайнер отправит на согласование по e-mail. Вы можете вносить корректировки.

    Доставка по Москве и всей России

    Готовый макет дизайнер отправит на согласование по e-mail. Вы можете вносить корректировки.

Наши работы

В разделе Наши работы представлены картины фото. По готовности заказа мы отправим его в службы доставки или Вы сможете забрать работу самовывозом. В любом доме портрет фотографии, особенно семейный, создает невероятную атмосферу. В разделе Контакты есть карта, чтобы Вы могли найти нас и сделать портрет фото. Из любой фотографии заказ будет выполнен в кратчайшие сроки.

  • Портреты
  • Мужские Портреты
  • Женские Портреты
  • Семейные Портреты
  • Детские Портреты
  • Парные Портреты
  • Друзья Портреты
1107 - Женский эксклюзивный портрет
Картина маслом
1107 - Женский эксклюзивный портрет
1105 - Семейный портрет в образах с покрытием арт-гелем
Печать на холсте
1105 - Семейный портрет в образах с покрытием арт-гелем
1130 - Эксклюзивный парный портрет
Картина маслом
1130 - Эксклюзивный парный портрет
287 - Мужской портрет
Картина маслом
287 - Мужской портрет
439 - Эксклюзивный портрет
Картина маслом
439 - Эксклюзивный портрет
440 - Фантазийный
Печать на холсте
440 - Фантазийный
441 - Эксклюзивный
Картина маслом
441 - Эксклюзивный
442 - Эксклюзивный
Картина маслом
442 - Эксклюзивный
смотреть все Портреты
смотреть все Портреты

Вопросы и ответы

Как заказать портрет на холсте?
Заказать портрет на холсте вы можете удобным для вас способом: на сайте (кнопка «Рассчитать стоимость» – далее пошагово можете выбрать тип продукции и услуг), по телефону, e-mail, WhatsApp или Telegram, а также посетив наш уютный офис.
Долго ли изготавливается портрет на холсте?
Как оплачивается заказ?
Как я могу быть уверен (-а), что портрет мне понравится?
Как я могу получить свой заказ — самовывоз или доставка?
Как будет упакован мой портрет?
Какие подвесы предусмотрены на портрете?
Что если я хочу портрет, но не знаю какой именно? Так много разновидностей.
Портрет будет в раме?
Рисуем портреты по вашей фотографии, которые нравятся всем

Рисуем портреты по вашей фотографии, которые нравятся всем

За 10 лет работы наша команда нарисовала более 18 000 портретов и картин на заказ. Вы можете выбрать размер и заказать картину в разных стилях и с любой обработкой — с заменой фона, добавлением деталей или ретушированием человека, в историческим или современном образе, с эффектом состаривания.

Портреты выполняются вручную профессиональными художниками маслом или печатаются на холсте и изображение отправляется в любой город.

Закажите портрет

Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!

Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение

С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов! Команда PMI организатор концертов и мероприятий

В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника. Анастасия

Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо! Мария

Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))

Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное! Павел

Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо. Сергей

Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!! Александр

Как обычно происходитработа над заказом

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    Фотография на холсте – это не просто портрет, отпечатанный в типографии. Это скорее изысканный элемент декора гостиной или спальни. Выполненный в разных художественных техниках, он станет хорошим подарком близкому человеку на день рождение, юбилей, годовщину свадьбы или на любой другой семейный или личный праздник.

    Портрет по фото в любом стиле

    Возможности цифровой обработки изображений позволяют стилизовать фотографию в любую технику: масло, акварель, графика. Талантливые художники в цифровом виде преобразуют портрет с использованием всех приемов выбранной техники.

    Но это – далеко не все возможности оформления. Вы сами выбираете, что заказать в нашей студии. Мы можем улучшить любой портрет, который вы решили загрузить:

    • отредактировать фон – убрать какие-то лишние элементы с фото, воссоздать эффект боке, полностью заменить фон;
    • скорректировать освещенность – сделать изображение с фото ярче и контрастней;
    • исправить изъяны и недочеты – сделать человека моложе или старше, подчеркнуть или скрыть какие-то детали внешности и лица;
    • изменить размер – принимаем в работу файлы фотографий даже в низком разрешении;
    • стилизовать фотографию – выполнить заказ в любом стиле, от фотореализма и до эскиза или поп-арта.

    Распечатка на холсте

    В качестве носителя выступает настоящий холст – материал премиального качества, который используют живописцы при написании картин. Натяжка на подрамник и обрамление изображения в багет дополнят портрет или арт, создадут практически абсолютную иллюзию настоящей картины, написанной с натуры художником.

    Но подобную услугу предоставят практически все фотоцентры, работающие с холстом. Мы пошли дальше! Каждый клиент может дополнительно заказать нанесение лака, жидкого стекла или текстурного геля на полотно. Это не только предохранит портрет по фото от выцветания, но и станет завершающим штрихом, после которого отличить распечатку от оригинальной картины сможет только профессиональный художник, посвятивший свою жизнь написанию картин. И все это по минимальным ценам!

    Написание картины по фото

    То, что всего 100 лет назад было доступно только аристократам, сегодня открыто для каждого. Ведь мы не просто занимаемся стилизацией и распечаткой фотографий. В нашей студии любой клиент может заказать написание картины по фото в оригинальной технике. Гарантируем музейное качество работы и полностью ручной труд, без применения современных цифровых технологий. Купить что-то похожее будет просто невозможно – тиражировать картинку будет невозможно.

    Клиент сам выбирает, как должна выглядеть конечная работа: полностью повторить фото или быть стилизованной в какой-то определенный образ. Талантливый художник воплотит любую задумку на натуральном холсте и настоящими красками.

    Цены в любом случае будут ниже, чем если вы будете обращаться к художнику, стоимость услуг которого зачастую оказывается неподъемной даже для обеспеченных жителей Москвы.

    Заказать картину на холсте по фотографии с доставкой в Москве

    Вы можете выбрать просто печать фото на холсте, или воспользоваться любым из доступных приемов оформления:

    • портрет маслом – стилизация фотографии под аристократичный портрет, написанный маслом на холсте;
    • арт-портрет – стилизация фото под любое направление поп-арта, ставшего популярным в середине прошлого века;
    • эксклюзивный авторский портрет – изображение ручной работы музейного качества;
    • стилизация под живопись – создание эффекта живописной картины с оформлением в различных дизайнерских приемах;
    • портрет в образе – вписывание фото в любой из множества шаблонов, обработанный в цифровом виде и выведенный на печать, или расписанный маслом;
    • печать на холсте – премиальная распечатка высококачественными чернилами любого фото на дорогостоящем носителе.

    В качестве дополнительной услуги можно заказать оцветнение, реставрацию и даже отрисовку любой фотографии по низкой стоимости.

    Все, что остается дальше, – нажать на кнопку «Рассчитать стоимость». Вы выбираете ответы на несколько простых вопросов, связанных с выбором размера портрета и толщины подрамника, типа обработки и постобработки. Вам нужно лишь загрузить фото и оплатить дизайнерские услуги. За печать, натяжку и багет оплату можно внести по факту доставки.

    Не знаете, как загрузить фото, или у вас есть вопросы по услугам, цене и доставке? Напишите нам в один из мессенджеров или задайте в чате на сайте или по телефону.