Портреты и картины маслом по фото на заказ

Создаем портреты высочайшего качества
За 10 лет работы компании наша команда нарисовала более 18000 портретов и картин на заказ, и мы абсолютно уверены в том, что наши работы придутся по вкусу, а ваш подарок будет оригинален и навсегда останется в памяти и украсит интерьер
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Экспресс-изготовление за сутки
Стандартный срок 3-4 рабочих дня. Есть варианты экспресс-изготовления за 1 рабочие сутки.
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Согласование по e-mail
Готовый макет дизайнер отправит на согласование по e-mail. Вы можете вносить дополнительные корректировки и написать нам.
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Эксклюзивные портреты красками и готовые решения
Огромный каталог шаблонов прямо на нашем сайте. Не нашли что искали, воплотим любую идею красиво.
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Доставка по Москве и всей России
Готовый макет дизайнер отправит на согласование по e-mail. Вы можете вносить корректировки.
Наши работы
В разделе Наши работы представлены картины фото. По готовности заказа мы отправим его в службы доставки или Вы сможете забрать работу самовывозом. В любом доме портрет фотографии, особенно семейный, создает невероятную атмосферу. В разделе Контакты есть карта, чтобы Вы могли найти нас и сделать портрет фото. Из любой фотографии заказ будет выполнен в кратчайшие сроки.
Вопросы и ответы
Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!
Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение
С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов!
В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника.
Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо!
Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))
Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное!
Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо.
Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!!
Как обычно происходитработа над заказом
Оформите заявку и обсудите все пожелания с художником
Фотография на холсте – это не просто портрет, отпечатанный в типографии. Это скорее изысканный элемент декора гостиной или спальни. Выполненный в разных художественных техниках, он станет хорошим подарком близкому человеку на день рождение, юбилей, годовщину свадьбы или на любой другой семейный или личный праздник.
Портрет по фото в любом стиле
Возможности цифровой обработки изображений позволяют стилизовать фотографию в любую технику: масло, акварель, графика. Талантливые художники в цифровом виде преобразуют портрет с использованием всех приемов выбранной техники.
Но это – далеко не все возможности оформления. Вы сами выбираете, что заказать в нашей студии. Мы можем улучшить любой портрет, который вы решили загрузить:
- отредактировать фон – убрать какие-то лишние элементы с фото, воссоздать эффект боке, полностью заменить фон;
- скорректировать освещенность – сделать изображение с фото ярче и контрастней;
- исправить изъяны и недочеты – сделать человека моложе или старше, подчеркнуть или скрыть какие-то детали внешности и лица;
- изменить размер – принимаем в работу файлы фотографий даже в низком разрешении;
- стилизовать фотографию – выполнить заказ в любом стиле, от фотореализма и до эскиза или поп-арта.
Распечатка на холсте
В качестве носителя выступает настоящий холст – материал премиального качества, который используют живописцы при написании картин. Натяжка на подрамник и обрамление изображения в багет дополнят портрет или арт, создадут практически абсолютную иллюзию настоящей картины, написанной с натуры художником.
Но подобную услугу предоставят практически все фотоцентры, работающие с холстом. Мы пошли дальше! Каждый клиент может дополнительно заказать нанесение лака, жидкого стекла или текстурного геля на полотно. Это не только предохранит портрет по фото от выцветания, но и станет завершающим штрихом, после которого отличить распечатку от оригинальной картины сможет только профессиональный художник, посвятивший свою жизнь написанию картин. И все это по минимальным ценам!
Написание картины по фото
То, что всего 100 лет назад было доступно только аристократам, сегодня открыто для каждого. Ведь мы не просто занимаемся стилизацией и распечаткой фотографий. В нашей студии любой клиент может заказать написание картины по фото в оригинальной технике. Гарантируем музейное качество работы и полностью ручной труд, без применения современных цифровых технологий. Купить что-то похожее будет просто невозможно – тиражировать картинку будет невозможно.
Клиент сам выбирает, как должна выглядеть конечная работа: полностью повторить фото или быть стилизованной в какой-то определенный образ. Талантливый художник воплотит любую задумку на натуральном холсте и настоящими красками.
Цены в любом случае будут ниже, чем если вы будете обращаться к художнику, стоимость услуг которого зачастую оказывается неподъемной даже для обеспеченных жителей Москвы.
Заказать картину на холсте по фотографии с доставкой в Москве
Вы можете выбрать просто печать фото на холсте, или воспользоваться любым из доступных приемов оформления:
- портрет маслом – стилизация фотографии под аристократичный портрет, написанный маслом на холсте;
- арт-портрет – стилизация фото под любое направление поп-арта, ставшего популярным в середине прошлого века;
- эксклюзивный авторский портрет – изображение ручной работы музейного качества;
- стилизация под живопись – создание эффекта живописной картины с оформлением в различных дизайнерских приемах;
- портрет в образе – вписывание фото в любой из множества шаблонов, обработанный в цифровом виде и выведенный на печать, или расписанный маслом;
- печать на холсте – премиальная распечатка высококачественными чернилами любого фото на дорогостоящем носителе.
В качестве дополнительной услуги можно заказать оцветнение, реставрацию и даже отрисовку любой фотографии по низкой стоимости.
Все, что остается дальше, – нажать на кнопку «Рассчитать стоимость». Вы выбираете ответы на несколько простых вопросов, связанных с выбором размера портрета и толщины подрамника, типа обработки и постобработки. Вам нужно лишь загрузить фото и оплатить дизайнерские услуги. За печать, натяжку и багет оплату можно внести по факту доставки.Не знаете, как загрузить фото, или у вас есть вопросы по услугам, цене и доставке? Напишите нам в один из мессенджеров или задайте в чате на сайте или по телефону.