Печать фотографии на холсте

Мы можем напечатать на холсте абсолюно любую фотографию, предварительно обработав его в специальной программе. Затем наши специалситы крепят холст на подрамник или оформляют в багетную раму. В итоге, вы получаете настоящую картину и замечательный подарок. На Ваше усмотрение, наши дизайнеры могут 'улучшить' вашу картину - изменить фон, подобрать образ, стилизовать под живопись или добавить арт-стилизацию.
Примеры работ
Вопросы и ответы
Настоящий шедевриз вашей фотографии
Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!
Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение
С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов!
В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника.
Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо!
Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))
Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное!
Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо.
Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!!
Как обычно происходитработа над заказом
- 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
- 2 Предоставляете нам исходное фото и выбираете желаемый размер портрета.
- 3 Багетная рама — прекрасное завершения для Вашего шедевра, однако портрет может быть и на подрамнике.
- 4 При желании подберите дизайн-услуги — замена фона, модный арт-стиль, или совмещение нескольких персонажей.
- 5 Если у Вас своя задумка — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
- 6 После выбора дизайн-услуг мы утверждаем макет с Вами по e-mail, а затем художник применяет свою магию изобразительного искусства.
- 7 Готовый заказ упаковывается в специальную коробку-чемоданчик и Ваш шедевр готов к самовывозу или доставке.
Размеры и цены
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30*40
от 1350 руб.
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40*60
от 2340 руб.
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50*70
от 3180 руб.
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60*60
от 3240 руб.
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60*80
от 4140 руб.
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75*105
от 6300 руб.
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100*100
от 7800 руб.
Оформите заявку и обсудите все пожелания с художником
Печать фото на холсте только набирает популярность в России, ведь благодаря специфической текстуре материала и возможностям цифровой печати полученный портрет становится близок художественной живописи. Отпечаток превращается в прекрасное интерьерное решение, способное преобразить самую скучную обстановку. Именно поэтому печать фото на холсте все чаще заказывают не только в подарок родным, близким и коллегам, но и в собственную гостиную, коридор или спальню.
Печать на холсте как элемент интерьера
Вариантов использования портретов на холсте множество. Можно заказать одно большое семейное фото для гостиной или огромный портрет в спальню. Можно оформить заказ на печать нескольких маленьких фотографий и объединить их в общую композицию.
А еще можно заказать с доставкой портреты среднего размера и устроить тематическую галерейную «выставку» в холле частного дома или коридоре квартиры. Покрытый лаком холст с печатью станет прекрасным украшением кухни. Ведь слой лака предохранит печать от вредного воздействия пара и других загрязнений, которые возможны в этом помещении.
Вариантов оформления тоже немало: можно произвести натяжку холста на тонкий или толстый подрамник, который дополнительно украсить багетом. Правильное оформление композиции поможет составить консультант при выборе нескольких отпечатков.
Художественная обработка фото для печати на холсте
Заказ можно оформить не только на прямую печать на холсте. В качестве дополнительной услуги можно выбрать:
- стилизацию под любую технику живописи, включая поп-арт и неон;
- реставрацию фотографии;
- оцветнение и отрисовку портрета.
Наши дизайнеры и художники могут заменить фон и даже написать полноценную картину красами вместо печати!
Современные технологии печати на холсте
Для распечатки изображений используются современные цифровые широкоформатные станки. Высокое разрешение печатной машины превосходит стандартные параметры фотопечати. Это позволяет добиться максимально возможной проработки деталей фотографии.
Носителем выступает холст премиального качества, который используют мастера художественной живописи для написания своих картин. Это позволяет добиться максимальной схожести отпечатка с рукописным шедевром. За счет приемов художественного оформления разницу заметит только опытный художник.
Распечатанную фотографию можно дополнительно покрыть слоем лака, жидкого стекла или текстурного геля. Это не только придаст большего сходства с настоящей картиной, но и предохранит краски от выгорания.
Заказать печать портрета на холсте с доставкой
У нас вы всегда сможете заказать качественную печать на холсте. Мы можем просто распечатать фото, произвести художественную обработку, осуществить натяжку на подрамник и обрамить картину в багет.