Контакты
Каналы связиТел: +7 495 120 32 40Email: 120@dasportret.ru
АдресПроспект Мира 101Вс2, 1 этаж
Алексеевская
Ориентир: Здание находится слева от 9-ти этажного офисного здания по проезду Ольминского 3Ас3. Городская парковка вдоль дома проезд Ольминского 3. Для Вашего удобства - вбейте в навигаторе "ДасПортрет" - и маршрут будет проложен точно к нашему подъезду. О наличии парковочного места на закрытой придомовой территории уточняйте у менеджеров в момент приезда (за нами закреплено 1 гостевое, парковочное место).
График работы
Пн.—Пт.: 10:00 — 19:00 Суббота: 12:00 — 17:00 Воскресенье выходной
Искусство для вас
Классические и арт портреты
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Реквизиты
- ООО ДАС АРТ
- Юр. адрес: 129085, г.Москва, пр-кт Мира, д.101В, стр.2, этаж №1, комнаты 21, 22, 23
- Факт.адрес: 129085, г.Москва, пр-кт Мира 101Вс2, 1-ый этаж
- ИНН: 9717098525
- КПП: 771701001
- ОГРН: 1217700043384