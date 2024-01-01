Публичная оферта

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДАС АРТ», в лице генерального директора Владимирова Александра Сергеевича, далее «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже товаров по образцам, представленным на официальном интернет-сайте Продавца https://dasportret.ru/.

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки Товаров или использования Услуг, предоставляемых Продавцом.

1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:

1.5. «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.

1.6. «Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, содержащихся в Договоре.

1.7. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.

1.8. «Товар» – перечень наименований ассортимента, представленный на официальном интернет-сайте, такие как фото шторы, фото подушки, фото покрывала, и аксессуары к ним.

1.9. «Характеристика товара» - свойство конкретного наименования ассортимента представленного на официальном интернет-сайте, такие как размеры, тип ткани, количество частей (полотен) одного комплекта.

1.10. «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем при оформлении заявки на интернет-сайте или через Оператора.

1.11. «Доставка» – услуги по доставке Заказа.

2. Предмет договора

2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным на интернет-сайте Продавца «https://dasportret.ru/», а Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами Продавца и неотъемлемой частью оферты.

3. Оформление Заказа

3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-сайт https://dasportret.ru/

3.2. При оформлении Заказа на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию о себе: имя и контактный телефон. Покупатель может дополнительно (по желанию) предоставить следующую регистрационную информацию о себе: фамилия, отчество, фактический адрес доставки, адрес электронной почты

3.3. При оформлении Заказа через Оператора Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 3.2. настоящего Договора. Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на Интернет-сайте или при оформлении Заказа через Оператора. Покупатель имеет право редактировать регистрационную информацию о себе. Оператор не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о Покупателе без согласия последнего. Продавец обязуется не сообщать данные Покупателя, указанные при регистрации на сайте https://dasportret.ru/ при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 3.2. настоящего Договора.

3.4. Продавец и Оператор не несут ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.

3.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.

3.6. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на интернет-сайте Заказа означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора.

3.7. Все информационные материалы, представленные на сайте https://dasportret.ru/ , носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Оператору.

4. Сроки исполнения Заказа

4.1. Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных позиций Товара на складе Продавца и времени, необходимого на обработку или изготовления Заказа. Срок исполнения Заказа в исключительных случаях может быть оговорен с Покупателем индивидуально в зависимости от характеристик и количества заказанного Товара. В случае отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том числе по причинам, не зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа Покупателя. Продавец обязуется уведомить Покупателя об изменении комплектности его Заказа через Оператора.

4.2. Заказ считается доставленным в момент его передачи Покупателю. Подписываясь в гарантийном талоне, Покупатель подтверждает исполнение Заказа.

4.3. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его контактных данных Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.

5. Оплата Заказа

5.1. Оплата Заказа осуществляется путем передачи Покупателем денежных средств посредством: оплата по платежной ссылке, выставляемой Продавцом, оплата по счету, оплата наличными, оплата банковской картой в офисе Продавца посредством торгового терминала

5.2. Цены на любые позиции Товара, указанные на интернет-сайте «https://www.dasportret.ru/», могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя.

5.3. В случае изменения цены на заказанные позиции Товара, Оператор обязуется в кратчайшие сроки проинформировать Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. В случае отсутствия связи с Покупателем Заказ считается аннулированным в течение 14 календарных дней с момента оформления.

5.4. Условия на заказы с доставкой указаны на интернет-сайте «https://www.dasportret.ru/» в разделе «Доставка и оплата».

5.5. Стоимость Товаров с индивидуальными Характеристиками, заказанными через Оператора посредством Электронной почты или по Телефону, рассчитываются индивидуально по каждому Заказу, в зависимости от предоставленных Покупателем Характеристик товара.

6. Доставка Товара

6.1. Обязанность Продавца по поставке Товара с условием о его доставке считается выполненной с момента доставки Товара курьерской службой Продавца или транспортной компанией.

6.2. Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или гибели Товара переходят на Покупателя с момента фактической передачи Товара.

6.3. Стоимость доставки и условия указаны на сайте компании «https://www.dasportret.ru/».

6.4. В случае доставки Продавцом Товара ненадлежащего качества, Покупатель обязуется предоставить Товар в максимально короткие сроки для осуществления проверки качества Товара в офис Продавца, по адресу РФ, 129085, г.Москва, пр-кт Мира 101Вс2, 1-ый этаж

7. Возврат Заказа

7.1. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей», Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до момента исполнения Заказа.

7.2. Покупатель вправе возвратить Товар в следующих случаях:

7.2.1. В случае доставки Продавцом Товара ненадлежащего качества (Покупатель обязуется предоставить Товар в офис Продавца в максимально короткие сроки для осуществления проверки качества Товара);

7.2.2. при совершении ошибочного перевода через платежные системы.

7.3. Для возврата денежных средств, зачисленных на расчетный счет Продавца ошибочно, посредством платежных систем, Покупатель должен обратиться в Службу поддержки с письменным заявлением с приложением копии паспорта и чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное зачисление. Данное заявление необходимо направить по адресу: РФ, 129085, г.Москва, пр-кт Мира 101Вс2, 1-ый этаж или посредством сети интернет на e-mail адрес Продавца da1203240@mail.ru

В случае возникновения вопросов, свяжитесь с Службой поддержки любым удобным для Вас способом: тел. +7 (495) 648-66-46, e-mail: da1203240@mail.ru. После получения письменного заявления с приложением копии паспорта и чеков/квитанций, Представитель производит возврат в срок до 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявления на расчетный счет Покупателя, указанный последним в своем заявлении. При этом Продавец вправе удерживать часть суммы перечисления в счет компенсации фактически понесенных расходов. Для возврата денежных средств на банковскую карту Заказчику необходимо заполнить «Заявление о возврате денежных средств», которое высылается по требованию Продавца на электронный адрес Заказчика, и оправить его вместе с приложением копии паспорта по адресу: РФ, 129085, г.Москва, пр-кт Мира 101Вс2, 1-ый этаж или посредством сети интернет на e-mail адрес Продавца da1203240@mail.ru. Возврат денежных средств будет осуществлен на банковский счет Заказчика, указанный в заявлении, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения «Заявление о возврате денежных средств» Продавцом. Срок рассмотрения Заявления и возврата денежных средств Покупателю начинает исчисляться с момента получения Продавцом Заявления и рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней. Если заявление поступило Продавцу после 18.00 рабочего дня или в праздничный/выходной день, моментом получения Продавцом Заявления считается следующий рабочий день.

7.4. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного Товара (или его части) надлежащего качества, имеющего индивидуально определённые свойства.

7.5. Товары заказанные через Оператора, Посредством Электронной почты или по Телефону, с указанием Индивидуальных Характеристик товара, таких как размер или количество товара в комплекте, считаются «Товарами отпускаемыми на метраж» и не подлежат обмену в соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55.

7.6. Товары, заказанные через интернет-сайт https://dasportret.ru/, со стандартными Характеристиками товаров, указанными при Заказе Покупателя, подлежат обмену, при условии, что указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства.

7.7. В случае самостоятельного, или с привлечением третьих лиц, изменения Покупателем каких либо свойств и Характеристик товаров том числе с сохранением его товарного вида, Товар обмену и возврату не подлежит.

7.8. Обмен и возврат товара заказанного через интернет-сайт https://dasportret.ru/ выполняется в течении 30 (тридцать) дней с момента фактического получения товара Покупателем. Данный срок включает в себя: отправку рукописного Заявления на обмен или возврат Товара, а так же приобретенного через интернет-сайт https://dasportret.ru/ Товара, в соответствии с Заказом Покупателя.

8. Авторские права

8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернет-сайте https://dasportret.ru/, являются собственностью Продавца и/или производителей Товара.

9. Права, обязанности и ответственность

9.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров Покупателем, заказанных на интернет-сайте или через Оператора.

9.2. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим лицам.

9.3. Продавец имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать такие факты. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля деятельности Оператора и контроля качества исполнения Заказов.

9.4. Право собственности на Заказ, а также риск его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю с момента передачи денежных средств сотруднику Доставки или подписания товаросопроводительных документов “Покупателем”.

9.5. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить на адрес электронной почты, указанный на интернет-сайте https://dasportret.ru/, в разделе “Контакты” . Вся поступившая информация обрабатывается в кратчайшие сроки.

Реквизиты Продавца:

ООО «ДАС АРТ» Юр.адрес: 129085, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТАНКИНСКИЙ, ПР-КТ МИРА, Д. 101В СТР. 2

Почтовый адрес: 129085, г.Москва, пр-кт Мира 101Вс2, 1 этаж, ООО «ДАС АРТ»

ИНН / КПП 9717098525 / 771701001

ОКПО / ОКАТО 47094764 / 45280572000

ОГРН 1217700043384

ОКВЭД 16.29