Почти в каждой семье есть старые, имеющие особую ценность фотографии. Зачастую это снимки в плохом качестве, иногда с отсутсвующими фрагментами и не имеющие копии. А ведь так хочется взять фотографию, и сказать — «Смотри внук, это твой дед. Возьми себе на память, ты так на него похож!». Благодаря услугам «Оцветнение, реставрация, отрисовка» Вы получите не просто «обновление» выгоревшего снимка, а вдохнёте в него новую жизнь! И нас не пугает что это маленький, некачественный снимок, который Вам хочется увеличить и сделать цветным. Наши опытные дизайнеры-иллюстраторы с художественным образованием, используя современные программы и графические планшеты, отрисовывают и восстанавливают по крупицам все недостающие фрагменты. Результаты обязательно удивят!
Примеры работ
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Наши работы - восстановление и реставрация старых фото
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С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов!
В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника.
Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо!
Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))
Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное!
Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо.
Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!!
Как обычно происходитработа над заказом
- 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
- 2 Если у Вас есть «своя задумка» — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
- 3 О сочетаемости данной услуги с другими Вам с удовольствием расскажет менеджер.
Оформите заявку и обсудите все пожелания с художником
Ретушь старых фотографий цифровыми методамиВосстановить изображение, устранить дефекты, добавить цвет и контрастность сегодня можно с помощью специальных графических редакторов. Процесс можно описать следующим образом.
- Производится оцифровка изображения. Оптимально для этого выбрать профессиональный сканер высокого разрешения, особенно если речь идет о черно-белых фотографиях. Но иногда хватает и камеры хорошего телефона.
- Осуществляется загрузка в специальное приложение. Дизайнер, а иногда и художник, устраняет обнаруженные дефекты, некоторые участки отрисовывает заново виртуальными кистями, клонирует штампами. Цвет восстанавливается наложением различных фильтров, цветокоррекционных инструментов.
- Восстановленная фотография отправляются на печать, либо возвращают в цифровом виде. Если нужно получить именно цифровой отпечаток, то лучше выбрать качественный холст. На нем изображение можно защитить от негативных факторов текстурным гелем, лаком или жидким стеклом.
- восстановление части лица, фигуры, объектов фона на фотографии виртуальными кистями и штампами;
- оцветнение, возвращение контрастности снимка;
- устранение заломов и трещин на фотоснимке.