Почти в каждой семье есть старые, имеющие особую ценность фотографии. Зачастую это снимки в плохом качестве, иногда с отсутсвующими фрагментами и не имеющие копии. А ведь так хочется взять фотографию, и сказать — «Смотри внук, это твой дед. Возьми себе на память, ты так на него похож!». Благодаря услугам «Оцветнение, реставрация, отрисовка» Вы получите не просто «обновление» выгоревшего снимка, а вдохнёте в него новую жизнь! И нас не пугает что это маленький, некачественный снимок, который Вам хочется увеличить и сделать цветным. Наши опытные дизайнеры-иллюстраторы с художественным образованием, используя современные программы и графические планшеты, отрисовывают и восстанавливают по крупицам все недостающие фрагменты. Результаты обязательно удивят!

Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо. Сергей

Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное! Павел

Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))

Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо! Мария

Ретушь старых фотографий цифровыми методами

Производится оцифровка изображения. Оптимально для этого выбрать профессиональный сканер высокого разрешения, особенно если речь идет о черно-белых фотографиях. Но иногда хватает и камеры хорошего телефона. Осуществляется загрузка в специальное приложение. Дизайнер, а иногда и художник, устраняет обнаруженные дефекты, некоторые участки отрисовывает заново виртуальными кистями, клонирует штампами. Цвет восстанавливается наложением различных фильтров, цветокоррекционных инструментов. Восстановленная фотография отправляются на печать, либо возвращают в цифровом виде. Если нужно получить именно цифровой отпечаток, то лучше выбрать качественный холст. На нем изображение можно защитить от негативных факторов текстурным гелем, лаком или жидким стеклом.

восстановление части лица, фигуры, объектов фона на фотографии виртуальными кистями и штампами;

оцветнение, возвращение контрастности снимка;

устранение заломов и трещин на фотоснимке.

Заказать ретушь и восстановление фотографии

Фотографии, особенно старые, нередко портятся под воздействием УФ-излучения и теряют свой цвет. Для черно-белых снимков характерно выцветание – они становятся блеклыми и не контрастными. Иногда они мнутся и даже рвутся, появляются прочие дефекты. Восстановить изображение на фотографии раньше могли только фотохудожники, которые после переснятия старой фотографии вручную скрупулезно отрисовывали кистями, по сути, заново предметы, запечатленные на изображении. Но с появлением цифровых инструментов ретуширования процесс существенно ускорился и стал широкодоступен.Восстановить изображение, устранить дефекты, добавить цвет и контрастность сегодня можно с помощью специальных графических редакторов. Процесс можно описать следующим образом.Для обработки оцифрованных снимков используются профессиональные графические пакеты – Adobe, Corel, а также уникальное специализированное ПО. Какие дефекты фото можно устранить с помощью ретуши Следует понимать, что дизайнеры и художники – не волшебники. Поэтому устранение дефектов имеет слегка ограниченный спектр применения:Невозможно восстановить только полностью обесцвеченную черно-белую фотографию, поскольку самый лучший сканер попросту не увидит следов изображения. Никак не получится устранить расфокусировку, т.е. эффект боке. Точнее, убрать его можно, но мелкие детали будут неизменно уничтожены, а фото приобретет неказистый вид. Считается, что невозможно восстановить лицо, полностью уничтоженное дефектом фотографии. Однако это все же можно сделать, причем как на цветном, так и на черно-белом снимке. Главное условие – наличие других фотографий того же лица с разных ракурсов. К делу восстановления подключится художник, который заново его нарисует на фотографии.В наше время заказать ретушь и восстановление фотографических изображений можно онлайн. Мы справимся даже с самым сложным заказом, а по вашему желанию стилизуем конечное изображение под живопись, произведем его распечатку на холсте и доставим –вам или другому адресату.