Портрет в образе по фотографии

Лучший способ удивить. Картина, это уже эффектный подарок, а картина в образе, это ещё и море улыбок и добрая, долгая память. Если вам хочется большего нежели перенос фото на холст — обратите внимание на эти работы.
- Срок изготовления
Стандартный срок 3-4 рабочих дня. Экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки. Мы не подведем!
- Печать на холсте или маслом
Два варианта исполнения: печать фото на холсте или портрет маслом вручную. Есть из чего выбрать!
- Сотни шаблонов в образе
Огромный каталог шаблонов прямо на нашем сайте. Не нашли что искали, воплотим любую идею.
- Согласование по e-mail
Готовый макет дизайнер отправит на согласование по e-mail. Вы можете вносить корректировки.
Примеры работ
Отличие картины маслом от печати на холсте
Наши работы - портреты в образе
Не знаете какой образ подойдет?
Услуга "подбор образа" из 5-6 грубых макетов - всего за 490 руб.
Вопросы и ответы
Каталог образов дляпортретов
- Мужские
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- Детские
Наши любимые заказчики и их фотоотзывы
Настоящий шедевриз вашей фотографии
Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!
Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение
С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов!
В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника.
Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо!
Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))
Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное!
Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо.
Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!!
Как обычно происходитработа над заказом
- 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
- 2 Предоставляете нам исходное фото и выбираете желаемый размер портрета.
- 3 Багетная рама — прекрасное завершения для Вашего шедевра, однако портрет может быть и на подрамнике.
- 4 При желании подберите дизайн-услуги — замена фона, модный арт-стиль, или совмещение нескольких персонажей.
- 5 Если у Вас своя задумка — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
- 6 После выбора дизайн-услуг мы утверждаем макет с Вами по e-mail, а затем художник применяет свою магию изобразительного искусства.
- 7 Готовый заказ упаковывается в специальную коробку-чемоданчик и Ваш шедевр готов к самовывозу или доставке.
Размеры и цены
- Печать на холсте
- Картина маслом - 100% ручная работа
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30*40
от 2680 руб.
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40*60
от 3710 руб.
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50*70
от 4600 руб.
-
60*60
от 4660 руб.
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60*80
от 5600 руб.
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75*105
от 7930 руб.
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100*100
от 9440 руб.
Оформите заявку и обсудите все пожелания с художником
Портрет в определенном образе всегда пользовался большой популярностью. Его приятно повесить на стену, но еще приятней – заказать картину по фотографии в подарок для близкого человека, друга, коллеги или партнера по бизнесу. Выполненный в различных стилях, он станет отличным украшением любого интерьера.
Стили портретов в образе по фотографии
Наши мастера – талантливые дизайнеры и художники готовы проработать ваш заказ в мельчайших деталях и в полном соответствии с любым из выбранных стилей. Мы специально разработали большую библиотеку тематических шаблонов, среди которых достаточно выбрать подходящий и оформить заказ.
Мужские образы представлены наиболее широко. Можно заказать портрет по фото в историческом или современно образе.
- Классический стиль. Особенность – портрет с фотографии передается маслом (или стилизуется на компьютере) и представляет героя в образе купца или негоцианта, аристократа или ученого, общественного деятеля или литературного героя прошлого.
- В парадной одежде. Представляет героя картины в образе знаменитого военачальника былых времен. В качестве прототипа может выступать Кутузов, Суворов и любой другой выдающийся военный в исторической парадной форме, проработанной в мельчайших деталях.
- Современный стиль. Особенность – представление героя в современном образе мачо, политика (с другим известным политическим деятелем), в спортивном стиле или юмористическом виде.
Женских и детских образов тоже достаточно. Портрет по фотографии может быть представлен в виде королевы или принцессы, в стилистике pin-up или в образе кокетливой дамы.
Большое значение уделяется семейным и групповым портретам по фотографии. В историческом или современном стиле, романтическом или воинственном, с детьми и без – все они станут отличным украшением гостиной, спальни или рабочего кабинета.
Технология нанесения портрета в образе по фотографии
Можно заказать портрет в образе в виде цифровой распечатки на холсте в сверхвысоком разрешении. Талантливые дизайнеры скрупулезно перенесут образ человека на картину, оформят цветовую гамму и сделают ее неотличимой от оригинальной работы прошлых лет, выполненной рукой мастера. Фактурный гель, лак или жидкое стекло дополнят практически абсолютное сходство с настоящим предметом живописи.
Но также можно заказать полное написание портрета маслом. Художник аккуратно перенесет на холст задумку, передаст точную геометрию образа и сделает его легко читаемым и узнаваемым. Такой подарок по достоинству оценят взрослые и дети, ведь повторить его заново будет невозможно. Ведь работа на холсте будет не имитацией, а самой настоящей картиной.
Заказать с доставкой портрет в образе
В нашей студии вы можете заказать портрет в любом образе из представленных в галерее, или предложить свой вариант. Картину можно натянуть на подрамник, обрамить в красивый багет и добавить подарочную упаковку, если вы собираетесь презентовать работу близкому человеку или хорошему другу.Нужна консультация или хотите заказать работу не из галереи? Свяжитесь с нашим менеджером по телефону или в мессенджерах.