Портрет в образе по фотографии

от 2680 руб.
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Лучший способ удивить. Картина, это уже эффектный подарок, а картина в образе, это ещё и море улыбок и добрая, долгая память. Если вам хочется большего нежели перенос фото на холст — обратите внимание на эти работы.

Портрет в образе
Самое необычное перевоплощение
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  • Срок изготовления
    Срок изготовления

    Стандартный срок 3-4 рабочих дня. Экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки. Мы не подведем!

  • Печать на холсте или маслом
    Печать на холсте или маслом

    Два варианта исполнения: печать фото на холсте или портрет маслом вручную. Есть из чего выбрать!

  • Сотни шаблонов в образе
    Сотни шаблонов в образе

    Огромный каталог шаблонов прямо на нашем сайте. Не нашли что искали, воплотим любую идею.

  • Согласование по e-mail
    Согласование по e-mail

    Готовый макет дизайнер отправит на согласование по e-mail. Вы можете вносить корректировки.

Примеры работ

Пример картины
  • Картина маслом
    Картина маслом пример работ №1
  • Печать на холсте
    Печать на холсте пример работ №2
  • пример работ №3
  • Картина маслом
    Картина маслом пример работ №4
  • Печать на холсте
    Печать на холсте пример работ №5
Пример картины
  • Картина маслом
    Картина маслом пример работ №1
  • Печать на холсте
    Печать на холсте пример работ №2
  • пример работ №3
  • Картина маслом
    Картина маслом пример работ №4
  • Печать на холсте
    Печать на холсте пример работ №5

Отличие картины маслом от печати на холсте

Печать на холсте
Картина маслом
исходное изображение 55142
портрет после 55142
Примеры работ №1
Примеры работ №2
Примеры работ №3
Примеры работ №4
Примеры работ №5
Примеры работ №6
Примеры работ №7
Примеры работ №8
Примеры работ №9
Примеры работ №10
Примеры работ №11
Примеры работ №12
Примеры работ №13
Примеры работ №14
Примеры работ №15
Примеры работ №16
Примеры работ №17
Примеры работ №18
Примеры работ №19
Примеры работ №20
Примеры работ №21
Примеры работ №22

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смотреть все портреты в образе
смотреть все портреты в образе

Не знаете какой образ подойдет?

Услуга "подбор образа" из 5-6 грубых макетов - всего за 490 руб.

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Вопросы и ответы

Как оформить заказ на портрет в образе?
Заказать портрет в образе вы можете удобным для вас способом: на сайте (кнопка «Рассчитать стоимость» – далее пошагово можете выбрать тип продукции и услуг), по телефону, e-mail, WhatsApp или Telegram, а также посетив наш уютный офис.
Долго ли изготавливаются картины?
Как оплачивается заказ?
Какие фотографии подойдут для изготовления портрета в образе?
Как я могу быть уверен (-а), что картина мне понравится?
Как я могу получить свой заказ — самовывоз или доставка?
Как будет упакован мой портрет?
Какие подвесы предусмотрены на портрете?
Что если я хочу портрет, но не знаю какой именно? Так много разновидностей.
Портрет будет в раме?
Кто будет создавать портрет в образе?

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Упаковка в подарок

Наши любимые заказчики и их фотоотзывы

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Настоящий шедевриз вашей фотографии

Чтобы сделать вашу картину по настоящему необычной, предлагаем вам наши дополнительные художественные и дизайнерские услуги — "Улучшители". Ну а если вы не знаете, что будет выглядеть лучше — наши менеджеры с удовольствием вам посоветуют.

Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!

Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение

С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов! Команда PMI организатор концертов и мероприятий

В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника. Анастасия

Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо! Мария

Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))

Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное! Павел

Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо. Сергей

Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!! Александр

Как обычно происходитработа над заказом

  • 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
  • 2 Предоставляете нам исходное фото и выбираете желаемый размер портрета.
  • 3 Багетная рама — прекрасное завершения для Вашего шедевра, однако портрет может быть и на подрамнике.
  • 4 При желании подберите дизайн-услуги — замена фона, модный арт-стиль, или совмещение нескольких персонажей.
  • 5 Если у Вас своя задумка — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
  • 6 После выбора дизайн-услуг мы утверждаем макет с Вами по e-mail, а затем художник применяет свою магию изобразительного искусства.
  • 7 Готовый заказ упаковывается в специальную коробку-чемоданчик и Ваш шедевр готов к самовывозу или доставке.

Размеры и цены

  • Печать на холсте
  • Картина маслом - 100% ручная работа
  • Печать на холсте 30*40

    30*40

    от 2680 руб.

  • Печать на холсте 40*60

    40*60

    от 3710 руб.

  • Печать на холсте 50*70

    50*70

    от 4600 руб.

  • Печать на холсте 60*60

    60*60

    от 4660 руб.

  • Печать на холсте 60*80

    60*80

    от 5600 руб.

  • Печать на холсте 75*105

    75*105

    от 7930 руб.

  • Печать на холсте 100*100

    100*100

    от 9440 руб.

Возможно изготовление любых размеров от 30 x 40 до 150 x 290 см
Подробный прайс

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Портрет в определенном образе всегда пользовался большой популярностью. Его приятно повесить на стену, но еще приятней – заказать картину по фотографии в подарок для близкого человека, друга, коллеги или партнера по бизнесу. Выполненный в различных стилях, он станет отличным украшением любого интерьера.

Стили портретов в образе по фотографии

Наши мастера – талантливые дизайнеры и художники готовы проработать ваш заказ в мельчайших деталях и в полном соответствии с любым из выбранных стилей. Мы специально разработали большую библиотеку тематических шаблонов, среди которых достаточно выбрать подходящий и оформить заказ.

Мужские образы представлены наиболее широко. Можно заказать портрет по фото в историческом или современно образе.

  1. Классический стиль. Особенность – портрет с фотографии передается маслом (или стилизуется на компьютере) и представляет героя в образе купца или негоцианта, аристократа или ученого, общественного деятеля или литературного героя прошлого.
  2. В парадной одежде. Представляет героя картины в образе знаменитого военачальника былых времен. В качестве прототипа может выступать Кутузов, Суворов и любой другой выдающийся военный в исторической парадной форме, проработанной в мельчайших деталях.
  3. Современный стиль. Особенность – представление героя в современном образе мачо, политика (с другим известным политическим деятелем), в спортивном стиле или юмористическом виде.

Женских и детских образов тоже достаточно. Портрет по фотографии может быть представлен в виде королевы или принцессы, в стилистике pin-up или в образе кокетливой дамы.

Большое значение уделяется семейным и групповым портретам по фотографии. В историческом или современном стиле, романтическом или воинственном, с детьми и без – все они станут отличным украшением гостиной, спальни или рабочего кабинета.

Технология нанесения портрета в образе по фотографии

Можно заказать портрет в образе в виде цифровой распечатки на холсте в сверхвысоком разрешении. Талантливые дизайнеры скрупулезно перенесут образ человека на картину, оформят цветовую гамму и сделают ее неотличимой от оригинальной работы прошлых лет, выполненной рукой мастера. Фактурный гель, лак или жидкое стекло дополнят практически абсолютное сходство с настоящим предметом живописи.

Но также можно заказать полное написание портрета маслом. Художник аккуратно перенесет на холст задумку, передаст точную геометрию образа и сделает его легко читаемым и узнаваемым. Такой подарок по достоинству оценят взрослые и дети, ведь повторить его заново будет невозможно. Ведь работа на холсте будет не имитацией, а самой настоящей картиной.

Заказать с доставкой портрет в образе

В нашей студии вы можете заказать портрет в любом образе из представленных в галерее, или предложить свой вариант. Картину можно натянуть на подрамник, обрамить в красивый багет и добавить подарочную упаковку, если вы собираетесь презентовать работу близкому человеку или хорошему другу.

Нужна консультация или хотите заказать работу не из галереи? Свяжитесь с нашим менеджером по телефону или в мессенджерах.