Объёмный портрет с текстурой

от 2500 руб.
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Авторская текстура — это прекрасная возможность украсить любой печатный портрет художественным декорированием. Данная услуга поможет улучшить печатный формат изделия, когда нет возможности заказать портрет маслом. В момент формирования заказа с услугой «авторская текстура», графический дизайнер подготовит макет, понимая, что в дальнейшем будет выполнена художественная работа, предусмотрев на макете элементы фона и деталей под будущее декорирование. Заметим сразу - на обычной фотографии текстура не будет смотреться так же эффектно как на портрете со стилизацией, в образе или арт-обработке.

Примеры работы

Пример картины
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  • пример работ №6
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
  • пример работ №6
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
  • пример работ №6
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5

Фрагменты объемных портретов с текстурами и фактурой

  • Пример-фрагмент №1
  • Пример-фрагмент №2
  • Пример-фрагмент №3
  • Пример-фрагмент №4
  • Пример-фрагмент №5
  • Пример-фрагмент №6
  • Пример-фрагмент №7
  • Пример-фрагмент №8
  • Пример-фрагмент №9
  • Пример-фрагмент №10
  • Пример-фрагмент №11
  • Пример-фрагмент №12
  • Пример-фрагмент №13
  • Пример-фрагмент №14

В зависимости от стиля изображения и пожеланий заказчика наши художники при декорировании будут использовать такие материалы как:

  • Текстурная паста, позволяющая добавить рельеф и объем;
  • Кракелюрная паста, дающая эффект трещин, которые будут смоделированы для разнообразного рельефа;
  • Контуры и контурный гель для выделения деталей и фрагментов;
  • Металлические акриловые краски и пудры для создания эффекта «металл» (особенно популярная обработка для брутальных, мужских портретов;
  • Акриловые флуоресцентные краски для ярких стилизация и арт-обработок;
  • Стеклянные шарики, крошка и краска для создания жемчужин для чувственных, женских портретов;
  • Имитация различных фактур под дерево, камень или снег;
  • Битумный лак с эффектом «состаривания» для эффекта затемнения углублений;
  • Жидкая серебряная или золотая поталь для создания эффекта золочения и серебра;
  • Декоративные блестки (глиттер) в сочетании с красками, гелями и структурными пастами, добавляющие портрету легкое мерцание, шик и эксклюзивность.

Наши дизайнеры могут заменить фон, стилизовать портрет под выбранный Вами стиль обработки, создать композицию для группового портрета, используя разные фотоснимки.

Наши работы - с объемной текстурой

1313 - Групповой портрет подруг с авторской текстурой
1810 - Семейный портрет с авторской текстурой
1812 - Реставрация, отрисовка и авторская текстура
1815 - Портрет в стиле Фьюжн и авторская текстура
1828 - Портрет в образах с авторской текстурой
711 - Портрет в образе с авторской текстурой
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Наши любимые заказчики и их фотоотзывы

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Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!

Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение

С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов! Команда PMI организатор концертов и мероприятий

В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника. Анастасия

Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо! Мария

Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))

Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное! Павел

Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо. Сергей

Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!! Александр

Этапы работы для заказа фото на холсте

  • 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
  • 2 Если у Вас есть «своя задумка» — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
  • 3 О сочетаемости данной услуги с другими Вам с удовольствием расскажет менеджер.

Размеры и цены

  • Авторская текстура 30*40

    30*40

    от 2500 руб.

  • Авторская текстура 40*60

    40*60

    от 3780 руб.

  • Авторская текстура 50*70

    50*70

    от 5510 руб.

  • Авторская текстура 60*60

    60*60

    от 5670 руб.

  • Авторская текстура 60*80

    60*80

    от 7560 руб.

  • Авторская текстура 75*105

    75*105

    от 12440 руб.

  • Авторская текстура 100*100

    100*100

    от 15750 руб.

Возможно изготовление любых размеров от 30 x 40 до 150 x 290 см

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