Объёмный портрет с текстурой

Авторская текстура — это прекрасная возможность украсить любой печатный портрет художественным декорированием. Данная услуга поможет улучшить печатный формат изделия, когда нет возможности заказать портрет маслом. В момент формирования заказа с услугой «авторская текстура», графический дизайнер подготовит макет, понимая, что в дальнейшем будет выполнена художественная работа, предусмотрев на макете элементы фона и деталей под будущее декорирование. Заметим сразу - на обычной фотографии текстура не будет смотреться так же эффектно как на портрете со стилизацией, в образе или арт-обработке.
Примеры работы
Фрагменты объемных портретов с текстурами и фактурой
В зависимости от стиля изображения и пожеланий заказчика наши художники при декорировании будут использовать такие материалы как:
- Текстурная паста, позволяющая добавить рельеф и объем;
- Кракелюрная паста, дающая эффект трещин, которые будут смоделированы для разнообразного рельефа;
- Контуры и контурный гель для выделения деталей и фрагментов;
- Металлические акриловые краски и пудры для создания эффекта «металл» (особенно популярная обработка для брутальных, мужских портретов;
- Акриловые флуоресцентные краски для ярких стилизация и арт-обработок;
- Стеклянные шарики, крошка и краска для создания жемчужин для чувственных, женских портретов;
- Имитация различных фактур под дерево, камень или снег;
- Битумный лак с эффектом «состаривания» для эффекта затемнения углублений;
- Жидкая серебряная или золотая поталь для создания эффекта золочения и серебра;
- Декоративные блестки (глиттер) в сочетании с красками, гелями и структурными пастами, добавляющие портрету легкое мерцание, шик и эксклюзивность.
Наши дизайнеры могут заменить фон, стилизовать портрет под выбранный Вами стиль обработки, создать композицию для группового портрета, используя разные фотоснимки.
Наши работы - с объемной текстурой
Наши любимые заказчики и их фотоотзывы
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С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов!
В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника.
Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо!
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Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!!
Этапы работы для заказа фото на холсте
- 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
- 2 Если у Вас есть «своя задумка» — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
- 3 О сочетаемости данной услуги с другими Вам с удовольствием расскажет менеджер.
Размеры и цены
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30*40
от 2500 руб.
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40*60
от 3780 руб.
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50*70
от 5510 руб.
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60*60
от 5670 руб.
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60*80
от 7560 руб.
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75*105
от 12440 руб.
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100*100
от 15750 руб.