Объёмный портрет с текстурой

Авторская текстура — это прекрасная возможность украсить любой печатный портрет художественным декорированием. Данная услуга поможет улучшить печатный формат изделия, когда нет возможности заказать портрет маслом. В момент формирования заказа с услугой «авторская текстура», графический дизайнер подготовит макет, понимая, что в дальнейшем будет выполнена художественная работа, предусмотрев на макете элементы фона и деталей под будущее декорирование. Заметим сразу - на обычной фотографии текстура не будет смотреться так же эффектно как на портрете со стилизацией, в образе или арт-обработке.

В зависимости от стиля изображения и пожеланий заказчика наши художники при декорировании будут использовать такие материалы как:

Текстурная паста, позволяющая добавить рельеф и объем;

Кракелюрная паста, дающая эффект трещин, которые будут смоделированы для разнообразного рельефа;

Контуры и контурный гель для выделения деталей и фрагментов;

Металлические акриловые краски и пудры для создания эффекта «металл» (особенно популярная обработка для брутальных, мужских портретов;

Акриловые флуоресцентные краски для ярких стилизация и арт-обработок;

Стеклянные шарики, крошка и краска для создания жемчужин для чувственных, женских портретов;

Имитация различных фактур под дерево, камень или снег;

Битумный лак с эффектом «состаривания» для эффекта затемнения углублений;

Жидкая серебряная или золотая поталь для создания эффекта золочения и серебра;

Декоративные блестки (глиттер) в сочетании с красками, гелями и структурными пастами, добавляющие портрету легкое мерцание, шик и эксклюзивность.

Наши дизайнеры могут заменить фон, стилизовать портрет под выбранный Вами стиль обработки, создать композицию для группового портрета, используя разные фотоснимки.