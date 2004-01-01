Арт портреты по фотографии

Если вам хочется по настоящему ярких красок — обратите внимание на эти работы. Множество стилей и техник исполнения. Больше 3000 тысяч реализованных работ. Для всех возрастов и темпераментов. Практически любой стиль может быть выполнен маслом, или напечатан на холсте!
Мужской арт портрет
Для веселых и серьезных мужчин поп-арт портрет на холсте станет оригинальным подарком по любому случаю. Любитель компьютерной игры GTA или ночной гонщик, с творческой натурой или слишком серьезный в жизни - арт портрет для мужчины прекрасная возможность удивить его, преподнеся в качестве подарка авторскую работу в выбранном Вами стиле и цветовой палитре. Спокойные и холодные тона или же яркая, запоминающаяся работа - выбор за Вами.
Женский арт портрет
Для прекрасных принцесс или серьезных бизнес-вумен — арт портрет для женщины это возможность поразить наповал! Наши мастера с особой деликатностью относятся к созданию женских поп-арт портретов, зная как важно подчеркнуть достоинства и, иногда, спрятать недостатки. Даже самая плохая по качеству фотография в руках наших художников обретет новую жизнь, а Вашей даме сердца или подруге только и останется, что повесить портрет на самое видное место и радоваться данному подарку каждый день. Не знаете какой арт-стиль выбрать? Наши дизайнеры подберут для главной женщины в Вашей жизни сногсшибательную арт-стилизацию.
Семейный арт портрет
Ооо эти серьезные семейные фотографии.. Согласитесь, что идеальная семейная фотография, где все вместе и все хорошо выглядят редкость. То маме не нравится ее поворот головы, то папа слишком серьезен, а детишки вообще находятся в разных эмоциональных состояниях. Решение есть: поп-арт портрет для семьи мы создадим на основе разных фотографий, объединив всех членов семьи на одной яркой и запоминающейся композиции. Добавим, по желанию, домашнего питомца. Создать портрет в спокойных или дерзких и ярких тонах? Нам под силу любая задача + мы можем создать макет в стиле, который Вам нравится, но не представлен на нашем сайте.
- Срок изготовления
Стандартный срок 3-4 рабочих дня.
- Печать на холсте или маслом
Два варианта исполнения: печать фото на холсте или портрет маслом вручную. Есть из чего выбрать!
- Арт-стили на любой вкус
Большой выбор арт-стилей прямо на нашем сайте. Не нашли что искали, воплотим любую идею.
- Согласование по e-mail
Готовый макет дизайнер отправит на согласование по e-mail. Вы можете вносить корректировки.
Дрим Арт портрет
+ 1176 руб. за каждое дополнительное лицо
«Мечта» - именно так переводится название стиля Дрим Арт, которое полностью описывает его. Такой арт портрет действительно мечта любого человека. Он представляет собой квинтэссенцию творчества и буйства красок на фоне. Лёгкость и воздушность - главный принцип стиля. Самый популярный вид исполнения фото дрим арт на холсте — печатный, но вариант написания маслом на холсте будет смотреться не менее впечатляюще.
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Портрет в стиле Фьюжн
+ 2352 руб. за каждое дополнительное лицо
Особенный и романтичный «Фьюжн» покорит любого. Точная передача образа - это один из тех признаков, который создаёт вокруг стиля такую популярность. Этот портрет смотрится легко в интерьере, потому что внутренние края картины остаются нетронутыми. Сам рисунок стилизован под широкие мазки и отлично работает в тандеме с услугой «арт-гель», придающей объём картине. Печать на холсте «Фюжн» превосходен в любом виде.
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Портрет в стиле Браш
+ 2352 руб. за каждое дополнительное лицо
Наш новый стиль, который так полюбился нашим постоянным клиентам. Сочетание стилизации под живопись, стиля Фьюжн и немного Мастихина. Цветовые акценты мазков подчеркнут сюжет портрета, а текстура холста добавит художественного эффекта полотну. Не менее эффектно выглядит и черно-белый Браш, однако большей популярностью пользуется цветное исполнение.
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Портрет в стиле Мастихин
+ 2352 руб. за каждое дополнительное лицо
Яркий и беспрецедентный - именно такой портрет в стиле «мастихин». Если Вы искали оригинальный, ни на что не похожий стиль, то он перед Вами. Да, он не будет иметь 100% схожесть, но в том его прелесть его, что он полностью принадлежит фантазии наших художников и Вашим пожеланиям. Стиль «Мастихин» - это концентрация самых громких восторгов и обескураживающих эмоций. Поп-арт портрет может быть выполнен как печать на холсте, так и маслом на холсте. Пастельные или яркие тона - выбирать только вам. Мы гарантируем, что результат будет ослепительным.
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Портрет в стиле Инфинити
+ 2940 руб. за каждое дополнительное лицо
Бесконечно восхищающий - именно такой наш стиль «Инфинити». Он объединяет в себе самый сложный выбор между стильным черно-белым и ярким цветным портретом. Органичный фон и грамотные сочные акценты создают целостную картину, которая точно порадует своего получателя.
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Хоуп арт портрет
+ 1176 руб. за каждое дополнительное лицо
Продолжая путешествие в мир поп-арт портретов нельзя не сказать о Шепарде Фейри. Уже несколько лет на пике популярности созданные им портреты в манере «Hope». Мы можем изготовить для Вас картину в этом стиле и сделать надпись по Вашему желанию. Получится очень оригинальный подарок, который подчеркнёт Ваше чувство вкуса и хорошее ориентирование в современном искусстве.
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Портрет в стиле Бриллианс
+ 1176 руб. за каждое дополнительное лицо
Бриллианты? Нет, это Ваш ослепительный портрет! Бриллианс арт-стиль — это наша новая стилизация, которая успела покорить сердца его обладателей. Особенно ему рады девушки, ведь кто не захочет видеть себя в сиянии и на большом холсте? Результат поразит не только получателя, но и Вас!
Смотреть все портреты в стиле Бриллианс
Неон портрет
+ 1176 руб. за каждое дополнительное лицо
Абсолютный фурор производят наши поп-арт портреты в стиле «Неон». Во-первых, сами портреты очень насыщенные и стильные. Портрет таинства ночи и загадочного будущего. Во-вторых, яркий и завораживающий — он точно соберет возле себя Ваших гостей. Такой портрет особенно подойдет самым современным и молодым. Кажется, что в нем отражается вся прелесть городских ночей.
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Портрет в стиле GTA | ГТА портрет
+ 1617 руб. за каждое дополнительное лицо
Любимая игра ворвалась в мир искусства. Все помнят заставку к GTA и те эмоции, которые каждый раз испытываешь, рассматривая арты в игре. Именно из-за ее невероятной популярности и художественности, мы решили создавать портреты в этом стиле. Причем картины радуют не только ярых фанатов, но и тех, кто не так близко знаком с этой игрой. Варианты фонов на Ваш выбор.
Смотреть все портреты в стиле GTA
Портрет Колор арт
+ 2352 руб. за каждое дополнительное лицо
Эффектный и необычный портрет в стиле Колор арт восхищает своей техникой. Обработка фотографии происходит при помощи специальных инструментов, которые в совокупности дают имитацию рисунка, выполненного цветной тушью. Количество оттенков на одном портрете невозможно сосчитать, потому что их огромное количество. Такой портрет точно станет предметом Вашей любви.
Смотреть все портреты в стиле Колор арт
Портрет в стиле Энди Уорхола
+ 882 руб. за каждое дополнительное лицо
Одним из ключевых фигур в поп-арте безусловно стал Энди Уорхол. Его арт-портреты одни из самых узнаваемых в мире. Монохромные и цветные коллажи - его визитная карточка. На его картины попадали Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Элвис Пресли и другие известные личности. Мы предлагаем Вам почувствовать себя звездой и заказать портрет в стиле Энди Уорхола. Настоящие ценители искусства точно оценят такой оригинальный подарок.
Смотреть все портреты в стиле Энди Уорхол
Настоящий шедевриз вашей фотографии
Отличие картины маслом от печати на холсте
Разные уровни прорисовки деталей Вашей работы
- Стандартная
- Подробная
- Музейная
- Эксклюзивная
Наши любимые заказчики и их фотоотзывы
Вопросы и ответы
Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!
Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение
С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов!
В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника.
Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо!
Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))
Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное!
Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо.
Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!!
Как обычно происходитработа над заказом
- 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
- 2 Предоставляете нам исходное фото и выбираете желаемый размер портрета.
- 3 Багетная рама — прекрасное завершения для Вашего шедевра, однако портрет может быть и на подрамнике.
- 4 При желании подберите дизайн-услуги — замена фона, модный арт-стиль, или совмещение нескольких персонажей.
- 5 Если у Вас своя задумка — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
- 6 После выбора дизайн-услуг мы утверждаем макет с Вами по e-mail, а затем художник применяет свою магию изобразительного искусства.
- 7 Готовый заказ упаковывается в специальную коробку-чемоданчик и Ваш шедевр готов к самовывозу или доставке.
Цена арт портрета
- Печать на холсте
- Картина маслом - 100% ручная работа
-
30*40
от 2680 руб.
-
40*60
от 3710 руб.
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50*70
от 4600 руб.
-
60*60
от 4660 руб.
-
60*80
от 5600 руб.
-
75*105
от 7930 руб.
-
100*100
от 9440 руб.
Оформите заявку и обсудите все пожелания с художником
Арт-картины стали популярны в середине прошлого века в США и с тех пор пользуются заслуженной любовью людей всех возрастов. Многие с удовольствием хотели бы собственный портрет, оформленный в подобном стиле. А благодаря возможностям современной цифровой печати подобную мечту стало легко воплотить в реальность. Причем можно выбрать не только самый популярный поп-арт стиль, но и любой смежный.
Арт-портреты в любой стилистике
Существует множество арт-направлений в живописи и графике, в которых можно выполнить портрет по фотографии. Нашим художникам под силу реализовать любой из них. Но чаще всего клиенты простят стилизовать фото под:
- дрим-арт – главная особенность стиля заключается в замене фона на фотографии на красочные точки, брызги и даже кляксы, эффектно подчеркивающие образ человека;
- фьюжн – гармоничное выделение образа за счет искусного сочетания порядка и хаоса, на портретах с фотографической детализацией человека элементом хаоса выступает фон;
- мастихин – экспрессивный стиль, в котором используются яркие цвета и (или) фактурные приемы, вызывающие бурю эмоций;
- инфинити – стиль, в котором человек с фото теряет свой начальный цвет и уходит в градации серого, а фон наоборот – вызывающе яркий, сочный, но в то же время задающий акцент на личности, образе и характере;
- хоуп-арт – изюминка портретов в стиле Шепарда Фейри заключается в намеренном отказе от полутонов и использование только ярких и контрастных цветов, что придает определенное сходство шикарному постеру;
- неон – несколько футуристичный стиль, который превратит даже самую тусклую фотографию в яркий и сочный элемент интерьера, намекающий на таинство ночи, киберпанк или неоромантизм;
- поп-арт в стиле GTA – несколько новое направление в живописи, еще не оформленное в отдельный вид искусства, но уже насчитывающий миллионы фанатов, изюминка стилистики заключается в стилизации фотографий под заставки из знаменитой видеоигры с заменой фона и вниманием к деталям;
- инк-калор – стиль, раскрывающий все грани определенных оттенков, фотография перерабатывается под картину, написанную тушью.
Печать или картина маслом?
Арт-портреты по фотографии можно напечатать – дизайнеры полностью переработают оригинальное фото. Но их можно нарисовать с нуля маслом! Это уже совершенно другой уровень представления арт-картины. Масляная живопись превращает в маленький шедевр фото даже низкого разрешения.
Так что же выбрать? Ответ найти просто: если позволяет бюджет, то лучше обратиться к услугам наших художников. Если же бюджет слегка ограничен, или же картина требуется небольшого размера, то вполне можно обойтись прямой фотопечатью на холсте. За счет лака, текстурного геля и жидкого стекла отпечаток будет практически полностью идентичен рукописной картине.
Заказать с доставкой картину по фото в арт-стиле
В нашей студии вы можете по привлекательной цене заказать с доставкой печать или написание картины в стиле арт. Нам достаточно фотографии, чтобы точно передать образ. Также можно заказать натяжку на подрамник, оформление картины багетом.Не можете выбрать стиль? Получите бесплатную консультацию по телефону или доверьтесь видению наших художников!