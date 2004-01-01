Арт портреты по фотографии

Если вам хочется по настоящему ярких красок — обратите внимание на эти работы. Множество стилей и техник исполнения. Больше 3000 тысяч реализованных работ. Для всех возрастов и темпераментов. Практически любой стиль может быть выполнен маслом, или напечатан на холсте!

Для веселых и серьезных мужчин поп-арт портрет на холсте станет оригинальным подарком по любому случаю. Любитель компьютерной игры GTA или ночной гонщик, с творческой натурой или слишком серьезный в жизни - арт портрет для мужчины прекрасная возможность удивить его, преподнеся в качестве подарка авторскую работу в выбранном Вами стиле и цветовой палитре. Спокойные и холодные тона или же яркая, запоминающаяся работа - выбор за Вами.

Для прекрасных принцесс или серьезных бизнес-вумен — арт портрет для женщины это возможность поразить наповал! Наши мастера с особой деликатностью относятся к созданию женских поп-арт портретов, зная как важно подчеркнуть достоинства и, иногда, спрятать недостатки. Даже самая плохая по качеству фотография в руках наших художников обретет новую жизнь, а Вашей даме сердца или подруге только и останется, что повесить портрет на самое видное место и радоваться данному подарку каждый день. Не знаете какой арт-стиль выбрать? Наши дизайнеры подберут для главной женщины в Вашей жизни сногсшибательную арт-стилизацию.

Ооо эти серьезные семейные фотографии.. Согласитесь, что идеальная семейная фотография, где все вместе и все хорошо выглядят редкость. То маме не нравится ее поворот головы, то папа слишком серьезен, а детишки вообще находятся в разных эмоциональных состояниях. Решение есть: поп-арт портрет для семьи мы создадим на основе разных фотографий, объединив всех членов семьи на одной яркой и запоминающейся композиции. Добавим, по желанию, домашнего питомца. Создать портрет в спокойных или дерзких и ярких тонах? Нам под силу любая задача + мы можем создать макет в стиле, который Вам нравится, но не представлен на нашем сайте.

Два варианта исполнения: печать фото на холсте или портрет маслом вручную. Есть из чего выбрать!

«Мечта» - именно так переводится название стиля Дрим Арт, которое полностью описывает его. Такой арт портрет действительно мечта любого человека. Он представляет собой квинтэссенцию творчества и буйства красок на фоне. Лёгкость и воздушность - главный принцип стиля. Самый популярный вид исполнения фото дрим арт на холсте — печатный, но вариант написания маслом на холсте будет смотреться не менее впечатляюще.

Особенный и романтичный «Фьюжн» покорит любого. Точная передача образа - это один из тех признаков, который создаёт вокруг стиля такую популярность. Этот портрет смотрится легко в интерьере, потому что внутренние края картины остаются нетронутыми. Сам рисунок стилизован под широкие мазки и отлично работает в тандеме с услугой «арт-гель», придающей объём картине. Печать на холсте «Фюжн» превосходен в любом виде.

Наш новый стиль, который так полюбился нашим постоянным клиентам. Сочетание стилизации под живопись, стиля Фьюжн и немного Мастихина. Цветовые акценты мазков подчеркнут сюжет портрета, а текстура холста добавит художественного эффекта полотну. Не менее эффектно выглядит и черно-белый Браш, однако большей популярностью пользуется цветное исполнение.

Яркий и беспрецедентный - именно такой портрет в стиле «мастихин». Если Вы искали оригинальный, ни на что не похожий стиль, то он перед Вами. Да, он не будет иметь 100% схожесть, но в том его прелесть его, что он полностью принадлежит фантазии наших художников и Вашим пожеланиям. Стиль «Мастихин» - это концентрация самых громких восторгов и обескураживающих эмоций. Поп-арт портрет может быть выполнен как печать на холсте, так и маслом на холсте. Пастельные или яркие тона - выбирать только вам. Мы гарантируем, что результат будет ослепительным.

Бесконечно восхищающий - именно такой наш стиль «Инфинити». Он объединяет в себе самый сложный выбор между стильным черно-белым и ярким цветным портретом. Органичный фон и грамотные сочные акценты создают целостную картину, которая точно порадует своего получателя.

Продолжая путешествие в мир поп-арт портретов нельзя не сказать о Шепарде Фейри. Уже несколько лет на пике популярности созданные им портреты в манере «Hope». Мы можем изготовить для Вас картину в этом стиле и сделать надпись по Вашему желанию. Получится очень оригинальный подарок, который подчеркнёт Ваше чувство вкуса и хорошее ориентирование в современном искусстве.

Бриллианты? Нет, это Ваш ослепительный портрет! Бриллианс арт-стиль — это наша новая стилизация, которая успела покорить сердца его обладателей. Особенно ему рады девушки, ведь кто не захочет видеть себя в сиянии и на большом холсте? Результат поразит не только получателя, но и Вас!

Абсолютный фурор производят наши поп-арт портреты в стиле «Неон». Во-первых, сами портреты очень насыщенные и стильные. Портрет таинства ночи и загадочного будущего. Во-вторых, яркий и завораживающий — он точно соберет возле себя Ваших гостей. Такой портрет особенно подойдет самым современным и молодым. Кажется, что в нем отражается вся прелесть городских ночей.

Любимая игра ворвалась в мир искусства. Все помнят заставку к GTA и те эмоции, которые каждый раз испытываешь, рассматривая арты в игре. Именно из-за ее невероятной популярности и художественности, мы решили создавать портреты в этом стиле. Причем картины радуют не только ярых фанатов, но и тех, кто не так близко знаком с этой игрой. Варианты фонов на Ваш выбор.

Эффектный и необычный портрет в стиле Колор арт восхищает своей техникой. Обработка фотографии происходит при помощи специальных инструментов, которые в совокупности дают имитацию рисунка, выполненного цветной тушью. Количество оттенков на одном портрете невозможно сосчитать, потому что их огромное количество. Такой портрет точно станет предметом Вашей любви.

Одним из ключевых фигур в поп-арте безусловно стал Энди Уорхол. Его арт-портреты одни из самых узнаваемых в мире. Монохромные и цветные коллажи - его визитная карточка. На его картины попадали Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Элвис Пресли и другие известные личности. Мы предлагаем Вам почувствовать себя звездой и заказать портрет в стиле Энди Уорхола. Настоящие ценители искусства точно оценят такой оригинальный подарок.

Чтобы сделать вашу картину по настоящему необычной, предлагаем вам наши дополнительные художественные и дизайнерские услуги — "Улучшители". Ну а если вы не знаете, что будет выглядеть лучше — наши менеджеры с удовольствием вам посоветуют.

Тщательная прорисовка каждой детали — персонажа на портрете, элементов его одежды и окружающего интерьера. Подробная, музейная и эксклюзивная прорисовки выполняются нашими лучшими художниками с многолетним опытом работы.

В нашей команде работают графические дизайнеры с более чем 10 летним опытом работы, художники с опытом работы более 15 лет (профессионалы своего дела, с академическим образованием, выпускники Художественного государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств, Академии им. С.Г. Строганова, Института им. В. Сурикова).

Это решать вам. Если портрет заказывается без багетной рамы, то холст крепится сзади, торцы картины являются продолжением изображения. Безусловно, портрет в раме выглядит эффектнее, чем портрет без рамы

Да, действительно, видов портретов много — от классических до арт-портретов. Если у вас сложности с выбором — всегда помогут наши менеджеры и дизайнеры, посоветуют — какой портрет будет смотреться наиболее эффектным. Мы сможем вам предложить любое решение на основе вашего бюджета.

Что если я хочу портрет, но не знаю какой именно? Так много разновидностей

На каждом портрете предусмотрены крепления для подвеса «крокодил». Данное крепление наиболее удобно для подвески картин. Для больших и тяжелых картин мы дополнительно монтируем ушки, чтобы у картины было 2 точки подвеса.

Вся продукция НЕ маслом и без багета упаковывается в стрейч и воздушно-пузырьковую пленки. Работы в багете или маслом упаковываются в коробку-чемоданчик. Максимальный размер коробки — 90*110*10 см. Для более габаритных картин мы делаем составную упаковку. Ваш заказ может быть упакован в стандартную упаковку (она включена в стоимость работы маслом или работы в багете) или в подарочную упаковку (с красивым красным бантом-стикером на коробке). Возможно также добавить в заказ стандартную упаковку, если Ваш тип продукции не подразумевает ее присутствие в заказе.

Самовывоз портрета доступен из нашего офиса на м. Алексеевская. Доставка курьером по Москве — 490 рублей., до 10 км от МКАД курьером — рассчитывается индивидуально. Доставка в регионы РФ осуществляется транспортной компанией СДЭК до пункта выдачи или, при вашем желании, до двери. Стоимость и сроки доставки транспортной компанией вам обязательно озвучит менеджер в процессе формирования заказа.

Макеты арт-портретов и прочих портретов с дизайн-услугами всегда согласовываются с вами по электронной почте, вы сможете либо сразу одобрить макет, либо внести правки. Мы заинтересованы в том, чтобы портрет принес вам только положительные эмоции, поэтому всегда доводим любой заказ до вашего полного одобрения.

Как я могу быть уверен (-а), что арт-портрет мне понравится?

Чем лучше качество фотографии - тем лучше. В идеале предоставить нам оригинал фотографии, в случае предоставления фотографий из социальных сетей - потребуется дополнительная работа дизайнера, ведь такие фотографии очень сильно сжимаются и становятся нечеткими. Также очень важно, чтобы фото нравилось человеку, изображенному на нем.

При заказе арт-портрета или другого продукта с дизайн-услугами размер предоплаты составит стоимость этих услуг, а остаток можно будет оплатить по факту сдачи работы. Все заказы стоимостью более 15.000 рублей предоплачиваются в размере 30% от стоимости заказа. Оплатить портрет можно: на основании платежной ссылки, на основании счета (как для юрлиц, так и физлиц), наличными или кредитной картой (терминал) в нашем офисе.

Да! У нас вы можете заказать: дрим-арт портрет, фьюжн-арт портрет, мастихин-арт портрет, инфинити-арт портрет, хоуп-арт портрет, неон-арт портрет и даже поп-арт портрет в стиле GTA!

Стандартный срок изготовления портрета с дизайн-услугами – 3-4 рабочих дня. Срочное изготовление: экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки, а иногда и день-в-день — мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы успеть в срок!

Заказать арт-портрет вы можете удобным для вас способом: на сайте (кнопка «Рассчитать стоимость» – далее пошагово можете выбрать тип продукции и услуг), по телефону, e-mail, WhatsApp или Telegram, а также посетив наш уютный офис.

Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!! Александр

Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо. Сергей

Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное! Павел

Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))

Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо! Мария

В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника. Анастасия

С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов! Команда PMI организатор концертов и мероприятий

Арт-картины стали популярны в середине прошлого века в США и с тех пор пользуются заслуженной любовью людей всех возрастов. Многие с удовольствием хотели бы собственный портрет, оформленный в подобном стиле. А благодаря возможностям современной цифровой печати подобную мечту стало легко воплотить в реальность. Причем можно выбрать не только самый популярный поп-арт стиль, но и любой смежный.

Арт-портреты в любой стилистике

Существует множество арт-направлений в живописи и графике, в которых можно выполнить портрет по фотографии. Нашим художникам под силу реализовать любой из них. Но чаще всего клиенты простят стилизовать фото под:

дрим-арт – главная особенность стиля заключается в замене фона на фотографии на красочные точки, брызги и даже кляксы, эффектно подчеркивающие образ человека;

фьюжн – гармоничное выделение образа за счет искусного сочетания порядка и хаоса, на портретах с фотографической детализацией человека элементом хаоса выступает фон;

мастихин – экспрессивный стиль, в котором используются яркие цвета и (или) фактурные приемы, вызывающие бурю эмоций;

инфинити – стиль, в котором человек с фото теряет свой начальный цвет и уходит в градации серого, а фон наоборот – вызывающе яркий, сочный, но в то же время задающий акцент на личности, образе и характере;

хоуп-арт – изюминка портретов в стиле Шепарда Фейри заключается в намеренном отказе от полутонов и использование только ярких и контрастных цветов, что придает определенное сходство шикарному постеру;

неон – несколько футуристичный стиль, который превратит даже самую тусклую фотографию в яркий и сочный элемент интерьера, намекающий на таинство ночи, киберпанк или неоромантизм;

поп-арт в стиле GTA – несколько новое направление в живописи, еще не оформленное в отдельный вид искусства, но уже насчитывающий миллионы фанатов, изюминка стилистики заключается в стилизации фотографий под заставки из знаменитой видеоигры с заменой фона и вниманием к деталям;

инк-калор – стиль, раскрывающий все грани определенных оттенков, фотография перерабатывается под картину, написанную тушью.

Печать или картина маслом?

Арт-портреты по фотографии можно напечатать – дизайнеры полностью переработают оригинальное фото. Но их можно нарисовать с нуля маслом! Это уже совершенно другой уровень представления арт-картины. Масляная живопись превращает в маленький шедевр фото даже низкого разрешения.

Так что же выбрать? Ответ найти просто: если позволяет бюджет, то лучше обратиться к услугам наших художников. Если же бюджет слегка ограничен, или же картина требуется небольшого размера, то вполне можно обойтись прямой фотопечатью на холсте. За счет лака, текстурного геля и жидкого стекла отпечаток будет практически полностью идентичен рукописной картине.

Заказать с доставкой картину по фото в арт-стиле

В нашей студии вы можете по привлекательной цене заказать с доставкой печать или написание картины в стиле арт. Нам достаточно фотографии, чтобы точно передать образ. Также можно заказать натяжку на подрамник, оформление картины багетом.