Покрытие жидким стеклом-смолой

от 3000 руб.
Рассчитать стоимость

Если вам хочется по настоящему ярких красок — обратите внимание на эти работы. Множество стилей и техник исполнения. Больше 3000 тысяч реализованных работ. Для всех возрастов и темпераментов. Практически любой стиль может быть выполнен маслом, или напечатан на холсте!

Примеры работ

Пример картины
  • Исходник
    пример работ №1 Исходник
  • Прогресс
    пример работ №2 Прогресс
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
  • пример работ №6
  • пример работ №7
  • пример работ №8
Пример картины
  • Исходник
    пример работ №1 Исходник
  • Прогресс
    пример работ №2 Прогресс
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
  • пример работ №6
  • пример работ №7
  • пример работ №8
Пример картины
  • Исходник
    пример работ №1 Исходник
  • Прогресс
    пример работ №2 Прогресс
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
  • пример работ №6
  • пример работ №7
  • пример работ №8
Примеры работ №1
Примеры работ №2
Примеры работ №3
Примеры работ №4
Примеры работ №5
Примеры работ №6

Настоящий шедевриз вашей фотографии

Чтобы сделать вашу картину по настоящему необычной, предлагаем вам наши дополнительные художественные и дизайнерские услуги — "Улучшители". Ну а если вы не знаете, что будет выглядеть лучше — наши менеджеры с удовольствием вам посоветуют.

Наши любимые заказчики и их фотоотзывы

заказчик #1
заказчик #2
заказчик #3
заказчик #4
заказчик #5
заказчик #6
заказчик #7
заказчик #8
заказчик #9
заказчик #10
заказчик #11
заказчик #12
заказчик #13
заказчик #14
заказчик #15
заказчик #16
заказчик #17
заказчик #18
заказчик #19
заказчик #20
заказчик #21
заказчик #22
заказчик #23
заказчик #24
заказчик #25
заказчик #26
заказчик #27
заказчик #28
заказчик #29
заказчик #30
заказчик #31
заказчик #32
заказчик #33
заказчик #34
заказчик #35
заказчик #36

Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!

Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение

С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов! Команда PMI организатор концертов и мероприятий

В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника. Анастасия

Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо! Мария

Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))

Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное! Павел

Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо. Сергей

Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!! Александр

Как обычно происходитработа над заказом

  • 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
  • 2 Если у Вас есть «своя задумка» — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
  • 3 О сочетаемости данной услуги с другими Вам с удовольствием расскажет менеджер.

Размеры и цены

  • Жидкое стекло 30*40

    30*40

    от 3000 руб.

  • Жидкое стекло 40*60

    40*60

    от 3020 руб.

  • Жидкое стекло 50*70

    50*70

    от 4410 руб.

  • Жидкое стекло 60*60

    60*60

    от 4540 руб.

  • Жидкое стекло 60*80

    60*80

    от 6050 руб.

  • Жидкое стекло 75*105

    75*105

    от 9950 руб.

  • Жидкое стекло 100*100

    100*100

    от 12600 руб.

Возможно изготовление любых размеров от 30 x 40 до 150 x 290 см
Подробный прайс

Оформите заявку и обсудите все пожелания с художником

получить консультацию