Портрет маслом по фотографии на холсте

Портрет, написанный маслом на холсте - это великолепная ручная работа настоящих мастеров. Статусный подарок на века. Для деловых и серьезных, для спокойных и дерзких, для молодых и постарше — от классических до арт портретов. Мы реализуем любую Вашу задумку, или предложим своё виденье абсолютно на любую исходную фотографию. И, конечно, выполним заказ в срок!
Примеры работ
Наши работы маслом на холсте
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Разные уровни прорисовки деталей Вашего портрета
- Стандартная
- Подробная
- Музейная
- Эксклюзивная
Вопросы и ответы
Настоящий шедевриз вашей фотографии
Наши любимые заказчики и их фотоотзывы
Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!
Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение
С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов!
В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника.
Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо!
Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))
Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное!
Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо.
Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!!
Как обычно происходитработа над заказом
- 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
- 2 Предоставляете нам исходное фото и выбираете желаемый размер портрета.
- 3 Багетная рама — прекрасное завершения для Вашего шедевра, однако портрет может быть и на подрамнике.
- 4 При желании подберите дизайн-услуги — замена фона, модный арт-стиль, или совмещение нескольких персонажей.
- 5 Если у Вас своя задумка — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
- 6 После выбора дизайн-услуг мы утверждаем макет с Вами по e-mail, а затем художник применяет свою магию изобразительного искусства.
- 7 Готовый заказ упаковывается в специальную коробку-чемоданчик и Ваш шедевр готов к самовывозу или доставке.
Размеры и цены
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30*40
от 6200 руб.
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40*60
от 10920 руб.
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50*70
от 14870 руб.
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60*60
от 15270 руб.
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60*80
от 19060 руб.
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75*105
от 23590 руб.
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100*100
от 29600 руб.
Оформите заявку и обсудите все пожелания с художником
Портрет в технике масляной живописи, выполненный на премиальном холсте и обрамленный в красивый багет, во все времена считался признаком аристократизма. Но если раньше подобную роскошь могли себе позволить только зажиточные купцы и дворяне, то сегодня заказать мужской или женский портрет по фотографии маслом может каждый. Он станет лучшим подарком и близкому человеку или другу, и подчиненному или коллеге.
Статусный подарок – портрет маслом в любом стиле и образе
В отличие от цифровой печати на холсте, пусть и выполненной профессиональными чернилами, настоящая картина маслом по фотографии является на 100% ручной работой художника. Именно поэтому мы можем предложить такую эксклюзивную услугу, как исполнение портрета маслом в любой стилистике и образе:
- классицизм и неоклассицизм для стилизации под музейные произведения искусства;
- фотореализм для передачи тончайших нюансов и деталей лица, одежды, фона;
- фьюжн, дрим-арт, неон и другие арт-стили для выделения настроения и характера лица на портрете;
- игровой стиль для любителей популярных видеоигр – реализация в образе и стилистике GTA или Cyberpunk 2077;
- семейный портрет по фото – любой стиль на ваш выбор!
Если предложенные стили вас не устраивают, или вы точно не можете определиться с концепцией картины по фотографии маслом, смело обращайтесь к нашим консультантам. Мы поможем сделать правильный выбор или предложим свое видение портрета на холсте.
Можете не сомневаться, что художники используют все приемы мастерства при создании замечательного портрета, который будет передаваться из поколения в поколение. Внимание к мелочам и деталям, грамотный выбор красок, комбинация различных техник рисования гарантирует потрясающий результат.
Картина маслом с подробной проработкой деталей по фото
Но особенно всех покоряет качество проработки образа на портрете. Даже на «стандартной» картине маслом по фотографии легко различаются волосы и ювелирные украшения. Но наши художники способны на большее, и потому мы готовы предложить разные уровни прорисовки маслом деталей портрета. Можно заказать портрет с любой из 4 степеней проработки.
- Стандартная – на холсте отрисовывается портрет с максимальным количеством деталей и с точным соблюдением геометрии и пропорций лица с фотографии.
- Подробная – помимо отрисовки деталей портрета повышенное внимание уделяется фону, а также игре света и тени.
- Музейная – к предыдущим 2-м уровням добавляется проработка текстуры и фактуры, применяются художественные приемы проработки светотеневых зон на портрете.
- Эксклюзивная – максимальная проработка маслом текстуры и фактуры, добавляются блики, балансируется цветовая и световая гамма портрета.
Можно заказать даже семейный портрет. Но независимо от качества детализации портрета художники используют в работе профессиональные краски, премиальный холст и другие материалы. Это обеспечивает потрясающее качество картины по фото. А дополнительная защита рисунка обеспечат сохранность красок и полотна на протяжении десятков и даже сотен лет.
Заказать портрет маслом по фотографии
Оформить заказ портрета легко! Это можно сделать в офисе, но гораздо удобней воспользоваться онлайн заказом. Для этого нажмите кнопку «Рассчитать стоимость», выберите подходящий дизайн и размер портрета, укажите количество лиц и степень детализации. Дальше остается лишь выбрать допуслуги, определиться с рамой и подрамником, указать желаемую дату исполнения заказа и произвести оплату за услуги художников и дизайнеров. Загрузить фото можно онлайн. Оставшуюся сумму за портрет маслом по фотографии вы оплачиваете по факту доставки.Есть вопросы или нужна консультация? Менеджеры всегда на связи в чате, по телефону и в мессенджерах.