Портрет маслом по фотографии на холсте

Портрет, написанный маслом на холсте - это великолепная ручная работа настоящих мастеров. Статусный подарок на века. Для деловых и серьезных, для спокойных и дерзких, для молодых и постарше — от классических до арт портретов. Мы реализуем любую Вашу задумку, или предложим своё виденье абсолютно на любую исходную фотографию. И, конечно, выполним заказ в срок!

Тщательная прорисовка маслом каждой детали — персонажа на картине, элементов его одежды и окружающего интерьера. Подробная, музейная и эксклюзивная прорисовки выполняются нашими лучшими художниками с многолетним опытом работы.

В нашей команде работают профессиональные художники с опытом работы более 15 лет (профессионалы своего дела, с академическим образованием, выпускники Художественного государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств, Академии им. С.Г. Строганова, Института им. В. Сурикова).

Это решать вам. Если портрет заказывается без багетной рамы, то холст крепится сзади, торцы картины являются продолжением изображения. Безусловно, портрет в раме выглядит эффектнее, чем портрет без рамы.

Да, действительно, видов портретов много — от классических до арт-портретов. Если у вас сложности с выбором — всегда помогут наши менеджеры и дизайнеры, посоветуют — какой портрет будет смотреться наиболее эффектным. Мы сможем вам предложить любое решение на основе вашего бюджета.

Что если я хочу портрет, но не знаю какой именно? Так много разновидностей.

На каждом портрете предусмотрены крепления для подвеса «крокодил». Данное крепление наиболее удобно для подвески картин. Для больших и тяжелых картин мы дополнительно монтируем ушки, чтобы у картины было 2 точки подвеса.

Каждая картина упаковывается в цельную, презентабельную коробку-чемоданчик с ручкой, удобную для транспортировки. Максимальный размер коробки — 90*110*10 см. Для более габаритных картин мы делаем составную упаковку. Портрет может быть упакован в стандартную упаковку (она включена в стоимость любого заказа) или в подарочную (с красивым красным бантом-стикером на коробке).

Самовывоз портретов доступен из нашего офиса на м. Алексеевская. Доставка курьером по Москве — 490 рублей., до 10 км от МКАД курьером — рассчитывается индивидуально. Доставка портретов в регионы РФ осуществляется транспортной компанией СДЭК до пункта выдачи или, при вашем желании, до двери. Стоимость и сроки доставки транспортной компанией вам обязательно озвучит менеджер в процессе формирования заказа.

Если вы заказали портрет маслом, любые корректировки художник сможет осуществить на месте в вашем присутствии. Мы заинтересованы в том, чтобы портрет принес вам только положительные эмоции, поэтому всегда доводим любой заказ до вашего полного одобрения.азать

Как я могу быть уверен (-а), что портрет маслом мне понравится?

Вам нужно предоставить нашим мастерам качественное фото человека, а лучше несколько. В случае, когда качество исходника оставляет желать лучшего - необходима будет помощь нашего графического дизайнера, который создаст макет, согласует с Вами, а потом уже передаст в работу художнику. Также очень важно, чтобы фото нравилось человеку, изображенному на нем.

Портрет без дизайн-услуг можно оплатить по факту сдачи работы. Если в заказе присутствуют дизайн-услуги, предоплата составит стоимость этих услуг, остаток можно будет оплатить по факту сдачи работы. Все заказы стоимостью более 15.000 рублей предоплачиваются в размере 30% от стоимости заказа. Оплатить заказ можно: на основании платежной ссылки, на основании счета (как для юрлиц, так и физлиц), наличными или кредитной картой (терминал) в нашем офисе.

Стандартные сроки написания портретов: 3-4 рабочих дня. Срочное изготовление: экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки, а иногда и день-в-день — мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы успеть в срок!

Заказать портрет маслом вы можете удобным для вас способом: на сайте (кнопка «Рассчитать стоимость» – далее пошагово можете выбрать тип продукции и услуг), по телефону, e-mail, WhatsApp или Telegram, а также посетив наш уютный офис.

Чтобы сделать вашу картину, написанную маслом, по настоящему необычной, предлагаем вам наши дополнительные художественные и дизайнерские услуги — "Улучшители". Ну а если вы не знаете, что будет выглядеть лучше — наши менеджеры с удовольствием вам посоветуют.

Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!! Александр

Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо. Сергей

Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное! Павел

Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))

Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо! Мария

В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника. Анастасия

С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов! Команда PMI организатор концертов и мероприятий

Портрет в технике масляной живописи, выполненный на премиальном холсте и обрамленный в красивый багет, во все времена считался признаком аристократизма. Но если раньше подобную роскошь могли себе позволить только зажиточные купцы и дворяне, то сегодня заказать мужской или женский портрет по фотографии маслом может каждый. Он станет лучшим подарком и близкому человеку или другу, и подчиненному или коллеге.

Статусный подарок – портрет маслом в любом стиле и образе

В отличие от цифровой печати на холсте, пусть и выполненной профессиональными чернилами, настоящая картина маслом по фотографии является на 100% ручной работой художника. Именно поэтому мы можем предложить такую эксклюзивную услугу, как исполнение портрета маслом в любой стилистике и образе:

классицизм и неоклассицизм для стилизации под музейные произведения искусства;

фотореализм для передачи тончайших нюансов и деталей лица, одежды, фона;

фьюжн, дрим-арт, неон и другие арт-стили для выделения настроения и характера лица на портрете;

игровой стиль для любителей популярных видеоигр – реализация в образе и стилистике GTA или Cyberpunk 2077;

семейный портрет по фото – любой стиль на ваш выбор!

Если предложенные стили вас не устраивают, или вы точно не можете определиться с концепцией картины по фотографии маслом, смело обращайтесь к нашим консультантам. Мы поможем сделать правильный выбор или предложим свое видение портрета на холсте.

Можете не сомневаться, что художники используют все приемы мастерства при создании замечательного портрета, который будет передаваться из поколения в поколение. Внимание к мелочам и деталям, грамотный выбор красок, комбинация различных техник рисования гарантирует потрясающий результат.

Картина маслом с подробной проработкой деталей по фото

Но особенно всех покоряет качество проработки образа на портрете. Даже на «стандартной» картине маслом по фотографии легко различаются волосы и ювелирные украшения. Но наши художники способны на большее, и потому мы готовы предложить разные уровни прорисовки маслом деталей портрета. Можно заказать портрет с любой из 4 степеней проработки.

Стандартная – на холсте отрисовывается портрет с максимальным количеством деталей и с точным соблюдением геометрии и пропорций лица с фотографии. Подробная – помимо отрисовки деталей портрета повышенное внимание уделяется фону, а также игре света и тени. Музейная – к предыдущим 2-м уровням добавляется проработка текстуры и фактуры, применяются художественные приемы проработки светотеневых зон на портрете. Эксклюзивная – максимальная проработка маслом текстуры и фактуры, добавляются блики, балансируется цветовая и световая гамма портрета.

Можно заказать даже семейный портрет. Но независимо от качества детализации портрета художники используют в работе профессиональные краски, премиальный холст и другие материалы. Это обеспечивает потрясающее качество картины по фото. А дополнительная защита рисунка обеспечат сохранность красок и полотна на протяжении десятков и даже сотен лет.

Заказать портрет маслом по фотографии

Оформить заказ портрета легко! Это можно сделать в офисе, но гораздо удобней воспользоваться онлайн заказом. Для этого нажмите кнопку «Рассчитать стоимость», выберите подходящий дизайн и размер портрета, укажите количество лиц и степень детализации. Дальше остается лишь выбрать допуслуги, определиться с рамой и подрамником, указать желаемую дату исполнения заказа и произвести оплату за услуги художников и дизайнеров. Загрузить фото можно онлайн. Оставшуюся сумму за портрет маслом по фотографии вы оплачиваете по факту доставки.