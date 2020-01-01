Покрытие текстурным арт-гелем

от 690 руб.
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Художественная услуга основанная на нанесении специального текстурного геля, который при высыхании становится абсолютно прозрачным, но при этом передаётся «эффект объёмных мазков», имитируя работу художника настоящим маслом. Одна из важных отличительных особенностей — это сочетание данной услуги практически с любой стилизацией и видом продукта.

Примеры работ

Пример картины
  • Процесс
    пример работ №1 Процесс
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • Итог
    пример работ №4 Итог
  • пример работ №5
  • пример работ №6
Пример картины
  • Процесс
    пример работ №1 Процесс
  • пример работ №2
  • Итог
    пример работ №3 Итог
  • пример работ №4
  • пример работ №5
Пример картины
  • Процесс
    пример работ №1 Процесс
  • пример работ №2
  • Итог
    пример работ №3 Итог
  • пример работ №4
  • пример работ №5
Пример картины
  • Процесс
    пример работ №1 Процесс
  • пример работ №2
  • Итог
    пример работ №3 Итог
  • пример работ №4
  • пример работ №5

Настоящий шедевриз вашей фотографии

Чтобы сделать вашу картину по настоящему необычной, предлагаем вам наши дополнительные художественные и дизайнерские услуги — "Улучшители". Ну а если вы не знаете, что будет выглядеть лучше — наши менеджеры с удовольствием вам посоветуют.

Наши любимые заказчики и их фотоотзывы

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Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!

Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение

С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов! Команда PMI организатор концертов и мероприятий

В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника. Анастасия

Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо! Мария

Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))

Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное! Павел

Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо. Сергей

Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!! Александр

Как обычно происходитработа над заказом

  • 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
  • 2 Если у Вас есть «своя задумка» — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
  • 3 О сочетаемости данной услуги с другими Вам с удовольствием расскажет менеджер.

Размеры и цены

  • Текстурный арт-гель 30*40

    30*40

    от 690 руб.

  • Текстурный арт-гель 40*60

    40*60

    от 1390 руб.

  • Текстурный арт-гель 50*70

    50*70

    от 2020 руб.

  • Текстурный арт-гель 60*60

    60*60

    от 2080 руб.

  • Текстурный арт-гель 60*80

    60*80

    от 2770 руб.

  • Текстурный арт-гель 75*105

    75*105

    от 4570 руб.

  • Текстурный арт-гель 100*100

    100*100

    от 5780 руб.

Возможно изготовление любых размеров от 30 x 40 до 150 x 290 см
Подробный прайс

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