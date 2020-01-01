Покрытие текстурным арт-гелем

Художественная услуга основанная на нанесении специального текстурного геля, который при высыхании становится абсолютно прозрачным, но при этом передаётся «эффект объёмных мазков», имитируя работу художника настоящим маслом. Одна из важных отличительных особенностей — это сочетание данной услуги практически с любой стилизацией и видом продукта.
Примеры работ
Настоящий шедевриз вашей фотографии
Наши любимые заказчики и их фотоотзывы
Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!
Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение
С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов!
В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника.
Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо!
Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))
Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное!
Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо.
Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!!
Как обычно происходитработа над заказом
- 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
- 2 Если у Вас есть «своя задумка» — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
- 3 О сочетаемости данной услуги с другими Вам с удовольствием расскажет менеджер.
Размеры и цены
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30*40
от 690 руб.
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40*60
от 1390 руб.
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50*70
от 2020 руб.
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60*60
от 2080 руб.
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60*80
от 2770 руб.
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75*105
от 4570 руб.
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100*100
от 5780 руб.