Эксклюзивный, авторский портрет маслом на холсте

от 12300 руб.
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Эксклюзивный портрет - это объемное, живописное полотно, в которое художником будут добавлены такие материалы как: Золотая или серебряная поталь, перламутровые акриловые краски, текстурная паста со стеклянными шариками, песочный гель, декоративные контуры, блестки или кристаллики. Это поистине WOW-эффект!

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Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
  • пример работ №6
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
  • пример работ №6
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
Пример картины
  • пример работ №1
  • пример работ №2
  • пример работ №3
  • пример работ №4
  • пример работ №5
  • пример работ №6
Пример картины
  • пример работ №1
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Наши работы - эксклюзивные портреты

1107 - Женский эксклюзивный портрет
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Картина на холсте —
идеальный подарок на любое событие!

Сотни отзывов и тысячи довольных клиентов тому подтверждение

С ребятами мы работаем давно и плодотворно. В качестве презентов очень часто дарим портреты. Помимо сроков и качества, хочется отметить их действительно оригинальную фантазию - всегда предложат интересную задумку. Селебрити сложно удивить, но ребятам это всегда удается. Рады и дальше сотрудничать. Творческих успехов! Команда PMI организатор концертов и мероприятий

В который раз хочу поблагодарить вас за молниеносную скорость работы, за наивысочайший уровень профессионализма в своем деле. Ведь портрет для Саши Гудкова вы сделали всего за сутки, полностью создав уникальный сюжет на основе лишь пары любимых Сашей фотографий. Всегда можете выручить с оригинальным подарком и всегда удивить именинника. Анастасия

Давно мечтала о собственном портрете. Однажды решила исполнить мечту и заказала картину у одной фирмы. Ждала почти месяц, а получила отвратительный результат. Расстроилась безумно. И вот на день рождения мне подарили картину от вас с моими любимыми мужем и доченькой. Я была в диком восторге! Качество, исполнение, это выше всех похвал! Я решила лично сказать вам - спасибо! Мария

Извечный вопрос - что подарить тому, у кого все есть. Вот и мы всем отделом ломали голову, что подарить нашей начальнице. Один из коллег вспомнил про вас, мы заказали портрет, сделанный под постер. Картину сделали очень быстро, а начальница была в полном восторге, благодарила нас ещё очень долго. Спасибо! Обязательно к вам вернёмся, штат большой))

Я долго искал подарок своей жене, но реклама нашла его за меня. Полистал ваш профиль, вроде симпатично и идея неплохая. Решил заказать, на сайте все заполнил, забрал картину через пару дней и подарил жене. Таких счастливых глаз я ещё никогда не видел. Картина уже год весит, а она до сих пор не нарадуется. Спасибо огромное! Павел

Вы мои спасители! Жена сказала, чтобы я сам придумал подарок на годовщину. Я всю голову себе сломал. Друг подал идею и порекомендовал вас. Консульты молодцы, мне все объяснили подобрали и терпели мои вопросы бесконечные. А с учётом того, что до годовщины был всего день и вы все успели - хочется сказать отдельное спасибо! Жена в восторге - я доволен! Ещё раз спасибо. Сергей

Ребята, ну так сложно в наше время удивить подарком, а еще сложнее придумать, что дарить. СПАСИБО вам за офигенную идею с портретом в стиле Инфинити!!!! Девушка в восторге!!! Александр

Как обычно происходитработа над заказом

  • 1 Заказ можно оформить через онлайн-форму, по телефону, или посетив наш офис.
  • 2 Предоставляете нам исходное фото и выбираете желаемый размер портрета.
  • 3 Багетная рама — прекрасное завершения для Вашего шедевра, однако портрет может быть и на подрамнике.
  • 4 При желании подберите дизайн-услуги — замена фона, модный арт-стиль, или совмещение нескольких персонажей.
  • 5 Если у Вас своя задумка — расскажите о ней, и мы сделаем всё чтобы её реализовать.
  • 6 После выбора дизайн-услуг мы утверждаем макет с Вами по e-mail, а затем художник применяет свою магию изобразительного искусства.
  • 7 Готовый заказ упаковывается в специальную коробку-чемоданчик и Ваш шедевр готов к самовывозу или доставке.

Размеры и цены

  • Экслюзивный портрет маслом 30*40

    30*40

    от 12300 руб.

  • Экслюзивный портрет маслом 40*60

    40*60

    от 23120 руб.

  • Экслюзивный портрет маслом 50*70

    50*70

    от 32660 руб.

  • Экслюзивный портрет маслом 60*60

    60*60

    от 33570 руб.

  • Экслюзивный портрет маслом 60*80

    60*80

    от 43450 руб.

  • Экслюзивный портрет маслом 75*105

    75*105

    от 63740 руб.

  • Экслюзивный портрет маслом 100*100

    100*100

    от 80420 руб.

Возможно изготовление любых размеров от 30 x 40 до 150 x 290 см
Подробный прайс

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